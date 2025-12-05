Las asociaciones de mayores reciben 1.100 pantallas para estar «más conectados»

Suscribete a
La Junta invierte tres millones en estos aparatos para mejorar sus actividades

Mañueco, durante la entrega de las pantallas en Segovia
Miriam Antolín

Valladolid

Más de 1.100 pantallas interactivas llegarán a las asociaciones que forman parte de la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León. Unas herramientas «fáciles de usar» y con un «diseño intuitivo» que permitirán a los mayores ... de la Comunidad estar «más conectados entre sí» y «con la sociedad en general». Así lo ha asegurado este viernes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el acto de entrega de los dispositivos celebrado en la localidad segoviana de La Lastrilla.

