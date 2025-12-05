Las asociaciones de mayores reciben 1.100 pantallas para estar «más conectados»

Más de 1.100 pantallas interactivas llegarán a las asociaciones que forman parte de la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León. Unas herramientas «fáciles de usar» y con un «diseño intuitivo» que permitirán a los mayores ... de la Comunidad estar «más conectados entre sí» y «con la sociedad en general». Así lo ha asegurado este viernes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el acto de entrega de los dispositivos celebrado en la localidad segoviana de La Lastrilla.

Las más de 1.500 agrupaciones que conforman la red serán las beneficiarias de la mayor parte de las 1.200 pantallas que ha adquirido la Junta. En total, la administración autonómica ha dedicado tres millones de euros en estos aparatos y 82 de ellos irán a centros de día y residencias de la tercera edad de titularidad autonómica. Se trata de una medida que «mejorará la calidad de vida» de los mayores, ha garantizado el presidente de la Junta, porque permitirá a las asociaciones mejorar la «oferta de actividades» y «facilitar la participación» de los usuarios. Les permitirá, dijo, tener más «acceso a la información», incrementar sus iniciativas «de ocio y entretenimiento», «ejercicio físico» o «estimulación cognitiva» a través de juegos de memoria o ejercicios de lógica o rehabilitación.

La donación, por un periodo de cuatro años prorrogable por otros cuatro, es un «paso importante» también en la «lucha contra la soledad no deseada» en el colectivo de mayores, ha expresado Fernández Mañueco. El objetivo de este proyecto «pionero» en España es que también pueden avanzar en comunicación e interacción social y romper las «barreras de la distancia», por lo que se prevé que estos dispositivos puedan utilizarse para hacer videollamadas, enviar mensajes, utilizar redes sociales o conectarse con distintas actividades, según informó en un comunicado el Gobierno autonómico.

Más autonomía

Con 75 pulgadas, las pantallas pretenden también «fomentar la autonomía» de los mayores y que sean una «ventana» a información que pueda «ser de su interés. De esta forma, estas nuevas herramientas serán un apoyo a «la labor social» que desarrollan las asociaciones de mayores en el territorio, subrayó Mañueco, quien agradeció ese trabajo «cotidiano». «No estáis solos, estáis acompañados», les ha asegurado, después de trasladar el «compromiso» del Ejecutivo regional con este colectivo formado por más de 643.000 personas mayores de 65 años en la Comunidad. A ellos les ha agradecido «haber puesto en pie» a Castilla y León y «haber alumbrado el camino con la luz» de su «ejemplo». «Os debemos todo lo que somos y queremos corresponder esa entrega con cariño, respeto y nuevas oportunidades», ha concluido.