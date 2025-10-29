Suscribete a
Cientos de personas recorren Valencia hasta llegar al Ventorro, en protesta contra Mazón

Argüello vislumbra en el nuevo disco de Rosalía una «corriente de fondo» que reconecta a los jóvenes con la religión

El presidente de la Conferencia Episcopal recomienda «estar atentos» a la evolución de la «nueva religiosidad popular» impulsada por la cultura pop

Rosalía se alía con Björk para desterrar el pop en 'Berghain', el single que el gran público no esperaba

Decenas de personas observan la portada del nuevo álbum de Rosalía, 'Lux', en la madrileña plaza de Callao, hace unos días
Decenas de personas observan la portada del nuevo álbum de Rosalía, 'Lux', en la madrileña plaza de Callao, hace unos días EP

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha vislumbrado en el lanzamiento del nuevo disco de la cantante española Rosalía, titulado 'Lux' y envuelto en concepto espiritual que se traduce también en la estética que lo viste, una «corriente de fondo» que, más ... allá de la moda que puede impulsar a la intérprete catalana y su equipo de marketing, reconecta a los jóvenes con la religión y que, además, alberga otro tipo de manifestaciones.

