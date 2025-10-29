Argüello vislumbra en el nuevo disco de Rosalía una «corriente de fondo» que reconecta a los jóvenes con la religión

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha vislumbrado en el lanzamiento del nuevo disco de la cantante española Rosalía, titulado 'Lux' y envuelto en concepto espiritual que se traduce también en la estética que lo viste, una «corriente de fondo» que, más ... allá de la moda que puede impulsar a la intérprete catalana y su equipo de marketing, reconecta a los jóvenes con la religión y que, además, alberga otro tipo de manifestaciones.

Según ha explicado en declaraciones recogidas por Ical en la Universidad Pontificia de Salamanca durante el acto inaugural de las LVII Jornadas tituladas 'IA y Teología: una relación a construir', existen «varios asuntos» que, quizá por casualidad, «han coincidido en el tiempo en España» y que hacen que, «como todo, pueda hablarse de moda», pero insistió en fijarse en la «corriente de fondo».

«Hemos visto cómo se ha concedido el Princesa de Asturias a un filósofo coreano que vive en Alemania y que acaba de escribir un último libro sobre Dios de la mano de Simone Weil. Un hombre que ha seguido una trayectoria y que hoy, desde su propio pensamiento, nos habla de Dios», ha ejemplificado en primer lugar para recordar a continuación que el Festival de Cine de San Sebastián premió una película que «dibuja el recorrido vocacional de una muchacha» y luego, apuntó, «lo de Rosalía».

«Todo esto puede tener que ver con un marketing, pero el marketing también trata de descubrir las corrientes de fondo. Y si Rosalía y su equipo de marketing ve que hablar de Dios, vestirse como una monja y cantar las consecuencias del vacío existencial que provoca el materialismo, tiene algo que decir, seguramente es porque haya una corriente de fondo», ha insistido.

Asimismo, ha acudido a otros ejemplos, como «lo vivido en el Jubileo de los Jóvenes en Roma a finales de julio y principio de agosto» o como la concentración de cofradías del pasados sábado en la Catedral de Valladolid, ciudad de la que es arzobispo, para celebrar, con una nutrida presencia juvenil, el dogma de la Asunción de María.

«Son expresiones de religiosidad popular. La religiosidad popular que viene, podríamos decir, de tiempos pasados, en las cofradías, y esta nueva religiosidad popular de la cultura pop, que significa que la música religiosa, en este momento, no cabe duda de que está siendo muy significativa», ha reflexionado, recomendando «estar atentos» a la evolución de este fenómeno.