Alianza para luchar contra la exclusión financiera en los pueblos

El protocolo de la Diputación de Salamanca, la Usal y Eurocaja Rural impulsará formación económica para jóvenes del medio rural y el desarrollo de proyectos apoyados en inteligencia artificial

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias; el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín, y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, suscriben un Protocolo de colaboración interinstitucional
El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias; el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín, y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, suscriben un Protocolo de colaboración interinstitucional

La Diputación charra ha suscrito este lunes un protocolo de colaboración con Eurocaja Rural y la Universidad de Salamanca con el objetivo de combatir la exclusión financiera en el medio rural salmantino, un fenómeno agravado por el cierre masivo de oficinas bancarias en los ... últimos años. El acuerdo establece líneas de actuación conjuntas entre las tres entidades que permitirán impulsar acciones de formación financiera para jóvenes del medio rural y desarrollar proyectos innovadores apoyados en inteligencia artificial.

