Alianza para luchar contra la exclusión financiera en los pueblos

La Diputación charra ha suscrito este lunes un protocolo de colaboración con Eurocaja Rural y la Universidad de Salamanca con el objetivo de combatir la exclusión financiera en el medio rural salmantino, un fenómeno agravado por el cierre masivo de oficinas bancarias en los ... últimos años. El acuerdo establece líneas de actuación conjuntas entre las tres entidades que permitirán impulsar acciones de formación financiera para jóvenes del medio rural y desarrollar proyectos innovadores apoyados en inteligencia artificial.

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ha subrayado, en declaraciones recogidas por Ical durante la presentación del protocolo en la Sala de Comarcas del Palacio de la Salina, la importancia de esta alianza como «una herramienta más para luchar contra la despoblación y garantizar que ningún municipio de la provincia se quede sin acceso a servicios esenciales como los financieros».

En este sentido, Iglesias ha destacado la «estrecha y sólida colaboración que mantiene la Diputación con la Universidad de Salamanca», a la que ha calificado como «un socio estratégico para promover la investigación, la innovación y la retención del talento al servicio del mundo rural». Según ha insistido, «la unión interinstitucional es fundamental para avanzar como sociedad, sumando conocimiento y compromiso con los pueblos».

Asimismo, el presidente provincial ha recordado que la Diputación de Salamanca fue «pionera» en la búsqueda de soluciones ante la exclusión financiera con la puesta en marcha del proyecto del Bibliocajero, inspirado en el modelo de los bibliobuses. Esta iniciativa ha permitido instalar dos cajeros móviles que dan servicio a un total de 130 pequeños municipios, «especialmente en zonas donde no existe ninguna otra alternativa bancaria». Los cajeros, además de su movilidad, son dispositivos «seguros y accesibles», equipados con cámaras de vigilancia y adaptados para personas con discapacidad.

El protocolo firmado también contempla la organización de encuentros entre Eurocaja Rural y ayuntamientos de la provincia interesados en la implantación de oficinas o servicios, así como la difusión de estas acciones por parte de la Universidad a través de su Cátedra Internacional de Inteligencia Artificial Fiable y Reto Demográfico, que aportará formación, herramientas y apoyo técnico para el desarrollo de proyectos que favorezcan el asentamiento de población en el medio rural.

Inclusión financiera

Por su parte, el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín, ha destacado el compromiso de la entidad con el desarrollo del medio rural, la inclusión financiera y la cooperación institucional. «La defensa y el impulso socioeconómico en el medio rural es algo más que un objetivo, es nuestra misión, un requisito fundacional», reconoció.

Martín ha explicado, a grandes rasgos, su modelo de negocio para alcanzar este objetivo. «Donde los demás no quieren estar, nosotros estamos; donde los demás despiden, nosotros contratamos. Porque creemos firmemente en la atención personalizada como modelo complementario a los medios digitales. Tenemos una 'omnicanalidad' real, no de boquilla como hacen otras entidades», ha manifestado.

Según sus datos, el 13 por ciento de las oficinas de Eurocaja Rural están en municipios de menos de 1.000 habitantes y más del 40 por ciento en localidad de menos de 30.000. «Somos la única entidad en más de 70 localidades, donde atendemos a 90.000 personas que, de no se por nosotros, no tendrían ningún tipo de acceso a servicios financieros. Nos hemos convertido en un dique de contención a al exclusión financiera en el mundo rural», ha recalcado.

Cohesión territorial

Asimismo, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha destacado en su turno de palabra el objetivo compartido por la institución académica de «promover la cohesión territorial y la sostenibilidad a través de las nuevas tecnologías y, en concreto, de la inteligencia artificial». «Este proyecto viene a impulsar estos con una actividad adicional que va a tener gran repercusión y queremos que sea efectivo a la hora de llevar capital humano al medio rural», ha referido.

Ha recordado asimismo que la cátedra antes mencionada ha servido hasta ahora para trabajar con ocho universidades de varios países, «analizando distintas realidades y abordando distintos proyectos con una visión integral de desarrollo». «Queremos revitalizar nuestro campo, en una provincia en la que cada vez tenemos más población y creo que, con este esfuerzo, conseguiremos ir mucho más rápido en la dirección adecuada».

«Vamos a conjugar las habilidades de esta cátedra con el potencial de una entidad de crédito y el impulso de la Diputación con varios programas, mediante jóvenes seleccionados para que dinamicen en entrono financiero rural, a lo que podremos dotar de formación especializada y les vamos a dar herramientas para que sean actores clave en el desarrollo tecnológico en el medio rural», ha resumido el rector.