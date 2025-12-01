Suscribete a
La Aemet avisa de fuertes lluvias y nieve tras la llegada de un frente frío

La crónica de una «desconocida» gesta española que alteró la historia de EE.UU.

El periodista vallisoletano de ABC Manuel Trillo presenta en su ciudad 'La conquista española olvidada' en la que después de tres años de investigación indaga en la expedición que tomó el fuerte de San José en 1781

El periodista de ABC Manuel Trillo recibe el premio Fernando Leyva de Periodismo por parte del Gobierno de Ceuta

Manuel Trillo, en una reciente presentación de su libro en Málaga
Manuel Trillo, en una reciente presentación de su libro en Málaga F. SILVA
Henar Díaz

Henar Díaz

Valladolid

Fue un libro que le regalaron las Hijas de la Revolución Americana lo que puso al periodista de ABC Manuel Trillo (Valladolid, 1972) sobre la pista. En él, «en un pequeño apartado» se mencionaba «sin darle la mayor relevancia» la expedición, a comienzos de enero de 1781, de un centenar de hombres –mitad europeos, mitad indígenas– que partieron de San Luis, en el Misuri de la Monarquía hispánica, para hacerse con el fuerte británico de San José, ubicado en las cercanías del lago Michigan. Este hecho le intrigó y quiso tirar del hilo: ¿Cómo puede ser que unos españoles recorrieran cientos de kilómetros en mitad del invierno para conquistar un inhóspito paraje?

