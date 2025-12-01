La crónica de una «desconocida» gesta española que alteró la historia de EE.UU.

Fue un libro que le regalaron las Hijas de la Revolución Americana lo que puso al periodista de ABC Manuel Trillo (Valladolid, 1972) sobre la pista. En él, «en un pequeño apartado» se mencionaba «sin darle la mayor relevancia» la expedición, a comienzos de enero ... de 1781, de un centenar de hombres –mitad europeos, mitad indígenas– que partieron de San Luis, en el Misuri de la Monarquía hispánica, para hacerse con el fuerte británico de San José, ubicado en las cercanías del lago Michigan. Este hecho le intrigó y quiso tirar del hilo: ¿Cómo puede ser que unos españoles recorrieran cientos de kilómetros en mitad del invierno para conquistar un inhóspito paraje?

Con el propósito de encontrar respuestas comenzó una larga investigación que le depararon dos hallazgos inesperados. Uno de ellos fue el acta de posesión original de la conquista del citado fuerte, que encontró «durmiendo el sueño de los justos» en el archivo de la Biblioteca Bancroft de la Universidad de California en Berkeley. El otro fue descubrir que esa incursión «había tenido sus repercusiones sobre la propia guerra de independencia americana».

Fueron las dos revelaciones que animaron a Trillo a escribir 'La conquista española olvidada', que presenta este miércoles en la Biblioteca Pública de Castilla y León, en Valladolid. La obra, que vio la luz el pasado mayo, es «la crónica» de un «desconocido» episodio histórico tras tres años de investigación en varios archivos a un lado y al otro del Atlántico. También se trasladó al propio lugar de los hechos para ver si quedaba algo de aquella huella española, pero tal y como pudo comprobar, es prácticamente inexistente. Lo achaca a que España permitió que prevalecieran las costumbres y el idioma franceses en la Luisiana, así que lo que ha quedado en la memoria colectiva es que aquel fue un territorio exclusivamente de Francia, cuando en realidad fue español durante cuatro décadas.

Sobre qué pudo llevar a emprender tal expedición, el periodista sostiene que hay que enmarcarlo en la propia guerra de la independencia, «que fue más que la mera lucha de unos colonos contra su metrópolis». «Con la entrada de España -en la contienda-, sobre todo en 1779, lo que era un conflicto local, dentro del Imperio Británico, se convierte en una cosa mucho mayor. Pasa a ser una guerra a escala global entre las grandes potencias del momento».

Y es que una de las repercusiones más relevantes que tuvo esta conquista española es que frenó el ataque inglés que se esperaba en la primavera de 1781. Pero, ¿y si los españoles se hubieran mantenido más tiempo? ¿podría haber cambiado algo la historia de Estados Unidos? «En cierto modo la cambió porque contribuyó a la victoria de los rebeldes americanos» asentados en la orilla este del Misisipi, explica. Pero matiza que otra cosa hubiera sido que «España hubiese hecho valer esa posesión más allá de 1795; entonces, «evidentemente EE.UU. podía no ser lo que hoy conocemos».

Trillo no ve en su nueva obra «una cosa para eruditos», sino un libro que podría interesar «incluso a un público que nunca se haya acercado» a este tipo de género. En su afán ha estado dar a conocer unos hechos que considera «fascinantes, enterrados en la amnesia colectiva», que muestran «lo que supuso la aportación y participación de España en un periodo crucial para el nacimiento de Estados Unidos».