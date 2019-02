Valladolid prohibe circular por el centro este domingo por elevada contaminación Limita la circulación a 30 kilómetros por hora en algunas calles y no descarta prolongar hasta el lunes la medida si no bajan los altos niveles de ozono

Prohibido circular por el centro de Valladolid este domingo, 17 de febrero. Es la decisión que ha adoptado el Ayuntamiento de la capital del Pisuerga ante los elevados niveles de contaminación atmosférica por ozono registrados durante varios días y «ante la previsión» de que «se mantengan debido a la situación anticiclónica».

Así que, si no hay mejoría, los vehículos no podrán entre en el centro este domingo, entre a las 10 y las 22 horas, y puede que la medida se extienda al lunes, si la calidad del aire no mejora.

Esa decisión, según han informado desde el Consistorio que preside el socialista Óscar Puente, se adopta tal y como fija el nivel 2, ya alcanzado, del Plan de acción ante situaciones de alerta por contaminación del aire urbano.

Una vez que el viernes se decidió limitar este sábado la velocidad a 30 kilómetros hora en algunas vías principales del centro y dado que no ha mejorado la situación, «es preciso ajustar» las medidas adoptas y poner en marcha otras «complementarias», han destacado desde el área de Medio Ambiente. Todo después de que se haya superado el valor de 25 microgramos por metro cúbico como valor diario en más de una estación durante tres días consecutivos.

Quedan exentos de la restricción total del tráfico en el interior del casco histórico los autobuses, transporte escolar, bicicletas, vehículos con tarjeta PMR, emergencias, los de residentes y aquellos que dispongan del distintivo «cero emisiones» y «ECO» establecido por la DGT, de personas con movilidad reducida, servicios esenciales y servicios funerarios.

No podrán acceder ni los ciclomotores ni motocicletas, ni los usuarios de los estacionamientos subterráneos de rotación con accesos ubicados en el interior del perímetro restringido.

El Ayuntamiento también recuerda que debido a este episodio de contaminación por ozono los aparcamientos disuasorios de Feria de Muestras, Playa de las Moreras, Calle la India, zona Reyes Católicos y Cuatro de Marzo serán gratuitos.