Tudanca admite que «ni siquiera» negocia la moción de censura «Si no ven en Cs lo que Igea está haciendo a esta tierra, el problema no lo tengo yo», afirma

Casi dos semanas después de que amagara con presentar una moción de censura y tras afirmar también que había habido avances en este sentido, el líder del PSCL y portavoz de su grupo en las Cortes, Luis Tudanca, ha admitido finalmente que no están «siquiera negociando con nadie» para su presentación de una moción de censura , si bien ha confirmado que van a hacer «todo lo posible», desde su «obligación» como partido más votado en la Comunidad, para que «sea un éxito» y «más pronto que tarde» se produzca el cambio en la Junta.

Después de que el jueves el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea , y ayer el portavoz de Cs, David Castaño, negaran contactos con Ciudadanos, Tudanca ha manifestado que son un «partido serio» y no han dicho que vayan a presentar lamoción de censura mañana , aunque ha afirmado que «con tranquilidad» trabajan para que Castilla y León «tenga el gobierno que se merece».

«Si no ven en Ciudadanos lo que Igea está haciendo a esta tierra, el problema no lo tengo yo, sino los castellano y leoneses», ha advertido, para rechazar que exista una contradicción en sus planteamientos de los últimos días en relación a la moción de censura y señalar que siempre han manifestado que no la descartan. Solo esa aseveración, ha señalado que ya ha provocado que «les tiemblen las piernas» a Fernández Mañueco y a Igea por «la debilidad» en la que se encuentran en sus partido a nivel nacional.

«Enredar y desgastar»

Mientras, el portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, ha afirmado que están «muy tranquilos» ante el «juguete» de la moción de censura que no descarta la oposición socialista, a la que ha acusado de «enredar» y «desgastar» a la Junta con su política «accesoria de sillones» . En este sentido, ha enmarcado la posición socialista en la de «aquellos que tienen poco que hacer y nada que gestionar».