Toda la oposición en las Cortes, en contra de que Javier Maroto repita como senador

El Grupo Socialista en las Cortes regionales votará ‘no’ a la propuesta de senadores por designación autonómica por ser Javier Maroto uno de los dos elegidos por el PP . Así lo confirmó ayer la viceportavoz del PSOE, Patricia Gómez, quien se limitó a defender que «es fácil de entender que no podemos apoyar a una persona que ni siquiera conoce que Castilla y León tiene nueve provincias», dijo en referencia a una reciente intervención de Maroto en la que habló de las «ocho provincias» de la Comunidad. El voto contrario de los socialistas implica su rechazo también a su senador propuesto , en este caso el salmantino, Francisco Díaz, y, por supuesto, al otro candidato del PP, Vidal Galicia.

Los socialistas no serán los únicos votos en contra en el pleno del próximo martes, ya que todos los representantes de los grupos de la oposición mostraron ayer su rechazo a la propuesta debido a la inclusión en ella de Maroto. Así lo confirmó el procurador de la UPL, Luis Mariano Santos, mientras que el de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, señaló que la decisión aún no está formalmente tomada (se decidirá en la asamblea de la formación), si bien no habría apoyo sino, a lo sumo, abstención, aunque el hecho de que se incluya al actual portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta también hace que sus tres procuradores se inclinen hacia el no. En el Grupo Mixto, tampoco habrá apoyo ni de Pedro Pascual (Por Ávila), ni de Pablo Fernández (Unidas Podemos), ni de Francisco Igea (Ciudadanos). Este último justificó su apoyo en la pasada legislatura al polémico candidato en que «lo hicimos con la condición de que se modificase la Ley» para evitar situaciones de ese tipo. Sin embargo, la propuesta de reforma legislativa nunca llegó.

Por su parte, el viceportavoz del Grupo Popular, Ángel Ibáñez, defendió a Maroto por «su acreditada capacidad y conocimiento del territorio». A la pregunta de si el PP tiene el compromiso de Vox de votar a favor, reconoció que «aún no hemos hablado de esas cuestiones», a pesar de que el voto afirmativo de los de Abascal es la única opción para que salga adelante la designación, dado que ya hay confirmados al menos 34 votos en contra, frente a los 31 del PP.