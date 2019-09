El PSCL, tras la dimisión de Mena: «Debería haberse ido hace 18 años» Barcones muestra su «estupor» por las críticas de Igea a los socialistas por «querer remover la basura»

Después del silencio del jueves, este viernes finalmente el PSCL se pronunció sobre la dimisión del ya exdirector general de Innovación, Bienvenido Mena. Y lo hizo con dureza. Por un lado, el procurador por Salamanca, Fernando Pablos, que el pasado martes fue el encargado de exigir en el pleno de las Cortes su destitución por un plagio de un artículo realizado en el año 2000, aseguraba a ABC que Mena «nunca tuvo que ser cargo público» en la Comunidad, «pero en 2001, cuando se supo lo que había hecho, lo protegieron».

Pablos, profesor de Universidad, no parece sentirse muy orgulloso de la denuncia pública que protagonizó en sesión parlamentaria «porque no me dedico a esto». Sin embargo, defiende que «el control parlamentario indica que hay que poner en conocimiento lo que ha hecho quien no merece ser responsable en una institución». El salmantino, paisano del dimisionario, considera que su marcha ha sido «obligada», por lo que no da mérito a que se haya producido dos días después de que se la exigiera.

Ni Pablos ni la vicesecretaria del PSCL, Virginia Barcones, mostraron interés en vincular la marcha de Mena con el rechazo a dimitir por parte del presidente del Senado, Manuel Cruz, por un caso también vinculado con un plagio cometido hace algunos años, en este caso en un manual de filosofía que puso a la venta según publicó en exclusiva ABC. La soriana sí apostó al menos por sacar a la luz los casos de plagio, aunque se centró en «el estupor» que le había provocado las críticas del vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia y Ordenación del Territorio, Francisco Igea, quien consideró que denunciar estos hechos es «remover en la basura». Barcones, que participó en la jornada de la UGT para celebrar su 130 aniversario, señaló que «los socialistas vamos a seguir denunciando éste y cualquier otro hecho que manche nuestras instituciones. Es muy preocupante ver la senda que PP y Ciudadanos, al frente de la Junta, han tomado, porque comprobamos que es una prórroga de los 32 años que lleva el PP manchando nuestras instituciones», censuró.

A su juicio, populares y Cs van a seguir en la misma línea porque no tienen propósito de enmienda. Sobre Mena, reiteró que nunca debería haber sido nombrado director general porque «casi parece un chiste».