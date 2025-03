PP y Vox siguen sin llegar al ‘encuentro’ y crece la incertidumbre sobre la fecha de investidura

Un día más y un día menos. Un día más con el Gobierno de Castilla y León en funciones (ya se superan ampliamente los cien días) y un día menos para que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, dé los pasos necesarios para que ... esta semana pueda celebrarse el pleno de investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Ayer no hubo ‘fumata blanca’ ni tampoco ‘negra’. Simplemente no hubo, así que la última oportunidad para llegar a la Semana Santa con el deseado pleno celebrado está en la jornada de hoy y, para eso, Pollán tendrá que convocar a la Mesa de las Cortes. Pero no lo hará mientras PP y Vox no cierren un acuerdo concreto y por escrito que sirva de guía para la nueva legislatura.

Las dos formaciones conversan -es difícil emplear el verbo negocian- pero los de Abascal mantienen unas exigencias que los populares no están por la labor de asumir. La concreción de las competencias de las consejerías y de los segundos niveles (las direcciones generales) que exige Vox, no son admitidas por el PP -que prefiere esperar a que el Gobierno eche a andar- y eso ralentiza los ‘pasos’ hacia el ‘encuentro’ entre las dos formaciones. Pero en el partido verde desconfían y lo quieren todo negro sobre blanco para que no haya dudas a la hora de gestionar asuntos de calado, como es el caso de la marca Tierra de Sabor, hasta ahora en la Consejería de Agricultura. Las competencias que asumirá el vicepresidente, Juan García Gallardo , que busca las de calado político más que de gestión, sigue enredando aún más la situación. En este punto, la Dirección General de Turismo aparece como otra de las opciones. Con este panorama y cuando todo apuntaba a que pasada la celebración del Congreso del PP de Sevilla sería posible que esta misma semana Mañueco fuese elegido presidente de la Junta, la incertidumbre continúa reinando en la sede de la soberanía castellano y leonesa donde nadie se atreve a hacer un pronóstico certero y con la impresión de que cada vez hay más elementos ‘en juego’. En Semana Santa De avanzar los días y llegar a la Semana Santa, no habría ningún impedimento técnico para que el pleno de investidura se celebrase el Lunes, Martes o Miércoles Santo , jornadas laborales a todos los efectos. Sin embargo, la mayoría de los procuradores no tienen dedicación exclusiva y, por lo tanto, tienen sus propios empleos y, en muchos casos, sus vacaciones ya organizadas. Eso no sería óbice para que dada la situación tan excepcional e inédita que se vive en las Cortes, las direcciones de los grupos dieran un toque a rebato para trasladar la Pasión al hemiciclo que, a fin de cuentas, tiene mucho de vía dolorosa para algunos. Además, una de las consecuencias de celebrar el pleno en Semana Santa sería la previsible menor repercusión mediática, con los ciudadanos en ‘modo’ vacaciones, del que sería el primer gobierno entre PP y Vox. Tampoco la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aportó luz sobre las negociaciones y ayer se limitó a señalar que «no está previsto ningún contacto» entre el presidente de su formación, Alberto Núñez Feijóo, y el líder Vox, Santiago Abascal, para fijar la fecha de la sesión de investidura. «Lo que sí puedo garantizar es que el PP estará allí, como no puede ser de otra manera, en la investidura del presidente Mañueco», desveló la secretaria general, sin aventurar si el presidente nacional será testigo de este momento en el que el dirigente castellano y leonés se ponga al frente del primer gobierno autonómico de coalición con Vox. Tres meses sin gobierno Y mientras tanto, la oposición parlamentaria se desgañita denunciando la parálisis del Parlamento. Ayer volvió a ser la vicepresidenta segunda de la Cámara y secretaria de Organización del PSCL, Ana Sánchez, quien exigió al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que «pare cuanto antes el pacto de la vergüenza» en Castilla y León. «Después de tres meses sin gobierno, ¿se puede permitir Castilla y León estar sin gobierno? ¿Se lo pueden permitir las familias, los empresarios, los autónomos y los agricultores?», se preguntó. También el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, calificó de «vergüenza» tres meses de un gobierno en funciones en una situación económica y social que necesita medidas en beneficio de la población. Por ello, pidió «celeridad» tanto al Partido Popular como a VOX para que el pleno de investidura se celebre «cuanto antes». Pascual, una vez que el Grupo Mixto de las Cortes ha quedado constituido, aclaró que seguirá trabajando como hasta ahora, con el objetivo claro de «luchar por Ávila y por los abulenses». Noticias relacionadas PP y Vox salen del letargo

El PP lleva a Sevilla el ‘viacrucis’ de la investidura, que se votará «en días»

PP y Vox chocan con la vicepresidencia y retrasan la investidura de Mañueco

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión