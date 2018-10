Incomprensible lo del PP

Actualizado: 31/10/2018 08:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Publicaba ABC el lunes una interesante información sobre la búsqueda de nombres para la renovación en las listas del PP de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, una tarea de la que se viene hablando y hablando pero que por los hechos no parece una prioridad a pesar de lo avanzado del calendario. Parece que una vez más que no se resuelvan las candidaturas en Madrid bloquea al resto de España con un incierto coste que comienza a inquietar a muchos responsables del partido.

La situación se vive de lleno en Castilla y León. Pablo Casado ya ha ratificado en varios canutazos informativos a Alfonso Fernández Mañueco como candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, pero el papel oficial no llega con lo que el hoy candidato nominal y alcalde de Salamanca no puede afrontar la etapa preelectoral con la normalidad que requieren estos casos. ¿Dónde está la estrategia?. Debe ser muy oculta, porque no hay cabeza que pueda entender que se esté consumiendo un tiempo precioso que luego puede hacer falta.

Otro tanto pasa con las listas municipales donde hay varias capitales que, o no tienen candidato o lo llevan con sigilo total para que no tenga publicidad alguna. Sinceramente no entiendo la estrategia. No puedo comprender que un partido político que sabe que necesita en las próximas elecciones cada voto, porque hoy más que nunca se ejerce un «todos contra él», pierda el tiempo entre rumores que solo sirven para enrarecer el ambiente, con dimes y diretes que queman nombres sin darles una mínima oportunidad y dejando todo al socaire de un centralismo ombliguista que no es capaz de ver más allá de lo que pasa en el Paseo de la Castellana.