Igea dimite como secretario de Programas de Ciudadanos en Castilla y León

El vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Castilla y León ha presentado este martes su «renuncia» como secretario de Programas del Comité Autonómico de Ciudadanos. Así lo ha comunicado el propio exdiputado a través de un mensaje en Twitter en el que pide «calma y confianza en vosotros mismos» a sus «compañeros» de formación .

La dimisión, sobre la que no da ninguna explicación, se produjo de forma prácticamente paralela a que la Comisión Gestora Nacional de Ciudadanos -formada tras el adiós de Ribera- remitiera un comunicado a los medios en la que se anunciaba que «la estructura organizativa en Castilla y León se había completado» con el nombramiento de la leonesa Gemma Villarroel como secretaria de Comunicación y el de la vallisoletana Gema Gómez al frente de Relaciones Institucionales.

La renuncia de Igea, quien ha recibido el apoyo de otros cargos orgánicos de Ciudadanos en Castilla y León que han seguido sus pasos en estructuras provinciales del partido , se produce en protesta contra las decisiones tomadas este martes por la Gestora que rige su partido y que entiende que «van claramente en contra de la voluntad de los afiliados a menos de dos meses de la asamblea general», ha resumido en declaraciones a Efe Igea.

Esta decisión de dejar su cargo orgánico a nivel autonómico puede anticipar la decisión, anunciada desde hace semanas, de que participará en una candidatura alternativa a la de la actual portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas , si no se desvincula del modelo de partido que, en opinión de Igea, trata de aplicar actualmente la Gestora.

Ha preferido no hacer «suposiciones» y anticipar la decisión definitiva sobre la candidatura alternativa, pero ha pedido que Arrimadas se manifieste «ahora» sobre estas cuestiones, en referencia a las demandas de mayor democracia interna, una mayor participación de los afiliados en el funcionamiento del partido y que éstos puedan votar directamente en primarias a sus dirigentes autonómicos.

Igea se ha mostrado especialmente molesto por la destitución del hasta ahora portavoz de Cs en Asturias, Ignacio Prendes, pero también por las decisiones tomadas a nivel provincial en Valladolid, Segovia, Burgos y en la estructura autonómica, donde han sido nombradas Gemma Villarroel como secretaria de Comunicación - vacante desde la dimisión de Pablo Yáñez tras las primarias irregulares - y Gema Gómez, nueva secretaria de Acción Institucional.

El que se ha convertido desde hace meses en el líder de facto de Ciudadanos en Castilla y León se ha quejado también de que la Gestora no haya consultado si quiera los nombramientos que le afectaban directamente, en referencia a los designados para ocupar varias secretarías provinciales de Programas. «No lo podemos compartir, no es nuestro modelo de partido», ha insistido Igea, quien ha dudado si las decisiones de la Gestora anunciadas este martes responden «a una provocación o a una demostración de fuerza» , ya que los nombramientos se han realizado en su opinión «claramente con la intención de demostrar que no escuchan a los afiliados».

En concreto, además de los ya mencionados nombres de Gemma Villarroel y Gema Gómez, que acceden a la estructura orgánica autonómica, hay decenas de nombramientos en las provincias de Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

Noticias relacionadas Igea avisa de que habrá candidatura alternativa si Arrimadas no asume un giro