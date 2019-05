Así estuvieron los candidatos, uno a uno

Fernández Mañueco (PP): tira de gestión y evita el cuerpo a cuerpo

HERAS

En su atril cabían todos los informes de expertos independientes que han colocado a Castilla y León estos últimos años a la cabeza en la gestión de los servicios públicos: dependencia, sanidad, educación (PISA), etc... Y ése fue su principal argumento a la hora de combatir con el resto de candidatos. Posicionamiento firme, sosegado, hierático en muchas ocasiones, no quiso entrar en el cuerpo a cuerpo ante las críticas. Su objetivo era trasladar una imagen de presidenciable en sus argumentos (gobierna el PP) y en las formas: el único que portaba corbata, con traje azul oscuro y mirando siempre a cámara, aunque estuviera contestando a alguno de sus oponentes. Como en el primer debate electoral todos los dardos de la oposición fueron hacia él, lo que le dio, de nuevo, un mayor protagonismo, aunque apenas se inmutó. Sólo se mostraba más enérgico cuando atacaba la gestión del Gobierno socialista y alertaba del «riesgo» que supone el sanchismo en Castilla y León. Falló en el lenguaje no verbal (miraba con exceso a los papeles) y en su argumentación cargada de eslóganes electorales. Volvió a sorprender en su forma de expresarse más directa y rotunda (algo ha tenido que ver su nuevo equipo de asesores).

Su contrincante fue claramente Luis Tudanca (PSOE), objeto de todas sus críticas, mientras que no entró al quite ni una sola vez a las provocaciones de Pablo Fernández (Podemos). Sin duda, el bloque en el que se mostró más locuaz y que supo manejar mejor, incluso desenmascarando a Francisco Igea (Cs), fue el de los pactos poselectorales, donde entre él y Podemos dejaron en evidencia que el acuerdo entre socialistas y la formación naranja es cada día más palpable en Castilla y León.