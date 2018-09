«Estoy en plena forma, estoy de escándalo» El jienense se sube el domingo 2 de septiembre al escenario de la Plaza Mayor, un recinto que espera llenar de gente de todas las edades

Lleva en los escenarios desde que tenía 16 años y ahora que tiene 75 no está dispuesto a dejarlo todavía. Tras más de 60 años ligado al mundo de la música, Raphael sacará nuevo disco en noviembre tras tocar en las fiestas de Valladolid el 2 de septiembre.

- Estuvo hace medio año en Valladolid, en el polideportivo Pisuerga durante su gira «Loco por cantar», ¿cómo se siente al ver siempre los auditorios, polideportivos y plazas llenos?

- Me siento feliz, porque es un premio a mi trabajo desde hace mucho tiempo. Seguir gustándole a la gente, sobre todo joven, es un reto muy grande que me hace sentir muy bien.

- En el año 2011 ya tocó en la Plaza Mayor y llenó el aforo, ¿qué le ofrecerá en esta ocasión a ese público fiel?

- Creo, y espero, que el público se lo va a pasar de maravilla; y yo también, porque salgo a disfrutar. Será un concierto largo, pero porque ellos quieren. Seguramente llenemos la Plaza Mayor, como ya hicimos hace poco en Galicia. Espero que el 2 de septiembre en Valladolid sea una noche apoteósica y que lo pasemos todos muy bien.

- ¿Cómo ha sido su relación con la industria discográfica?

- Siempre ha sido muy buena, porque se han conseguido vender muchos discos. Si no hubiera vendido ninguno, ya me habrían echado (risas).

- ¿Cuánto tiempo espera estar Raphael deleitando a su público?

- Hasta que ellos quieran. Yo estoy en plena forma, de escándalo. Hay que seguir haciendo cosas nuevas. En noviembre sale mi nuevo disco y me estoy volcando como si fuera el primero. Voy a seguir en el escenario hasta que el público quiera.

- Lleva muchos años ligado al mundo de la música y del espectáculo, ¿ha pensado alguna vez en darse un descanso?

- De vez en cuando sí que es verdad que descanso, un mes más o menos. Descanso yo y descansa el público de mí. Lo que no quiero es aburrirme, me tomo mi tiempo de relax y vuelvo más fuerte que nunca, porque lo que me divierte es estar en el escenario.

- ¿Cuál es su secreto para mantenerse tan alto en el mundo de la música?

- No te referirás a la estatura, ¿no? (risas). Eso se consigue a base de profesionalidad, estar siempre a la última, que la gente oiga una voz que les guste y estar siempre en la cresta de la ola.

- El año que viene tiene programados conciertos fuera de España, ¿afronta de forma muy diferente los conciertos en casa con respecto a los que realiza en el extranjero?

- No, trato de ser igual en todos los conciertos, tanto aquí como en San Sadurní de Noya. Esté en Moscú, en Nueva York o en Sevilla.

- La recuperación del tema «Mi gran noche» se ha convertido en todo un fenómeno de éxito, ¿está ya a la altura de otros clásicos suyos como «Yo soy aquel»?

- Yo no he hecho que sea tan popular. La ponen en todos los lados. Es una canción eterna, aunque en comparación con «Yo soy aquel»... son canciones muy distintas. Hablan de cosas muy diferentes.

- Usted gusta a jóvenes y mayores, ¿cuál es su truco?

- A mí me encanta que todo el mundo me escuche. Quieras que no, me dedico a ello. Me emociona ver siempre en mis conciertos a cinco generaciones diferentes cantando mis canciones más conocidas. Es maravilloso.

- En su último trabajo interpreta canciones de nuevos autores, como Dani Martín, ¿se siente cómodo con las letras de las nuevas generaciones?

- Todas las versiones que he cantado lo he intentado hacer lo mejor posible, aunque todos somos únicos e irrepetibles y eso no se puede cambiar.

- ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que empiezan en el mundo de la música?

- Que hagan lo que ellos quieren hacer, no lo que les manden hacer, porque es muy bonito hacer las cosas que uno quiere hacer.

- Usted cantó «Mi gran noche» con los finalistas de OT, ¿vio usted ahí alguna futura estrella?

- Es muy pronto, ya que las entrellas no nacen en un día. Son chicos y chicas muy valiosos, pero tienen que estudiar y esforzarse mucho para llegar a lo más alto.