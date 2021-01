El Duende de los Deseos, en Burgos, llama a la suerte: venden al menos un décimo del primero y del segundo

Gonzalo Castro VALLADOLID Actualizado: 06/01/2021 14:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En la calle Vicente Aleixandre, en el barrio de Gamonal, en Burgos, están de celebración. Hay ríos de champán, gritos y alegría. La administración el Duende de los Deseos ha llamado a la suerte y ha vendido los dos números más importantes del sorteo del Niño: el primero y el segundo. Eso sí, todavía desconcen cuántos décimos han repartido en total.

Cuando pasadas las 12.15 de este martes se «cantaba» el 0.3436, la lotera Silvia Extremo, que estaba cocinando la comida de Reyes, saltó de emoción. Lo que no sabía, es que tan solo unos segundos después iba a volver a celebrar, esta vez el primer premio, el 19.570. No es la primera vez que reparten suerte de esta manera, ya que el pasado 25 de diciembre vendieron la Bonoloto con un único acertante que de seis números que se llevó más de 480.000 euros. Además, también por terminal, como en esta ocasión, hace dos años vendieron décimos de El Gordo de Navidad. «Estamos tocados por la varita de la suerte», asegura a Ical.

La lotera, que se ha enterado por los medios de comunicación de que había repartido ambos premios, reconoció que han sido unas «Navidades duras» porque la situación sanitaria ha reducido el número de ventas. «Con El Niño ha sido rematar un año que ha sido duro para todos», ha admitido.

Más premios en Castilla y León

El primer premio también ha caído en Castilla y León en la calle Juan Pablo II de León, donde Lorena, dueña de la Administración La Lastra, ha vendido un décimo. Lo ha hecho por terminal y no conoce al agraciado: «Es una pena, pero así es muy complicado saber quién ha ganado el dinero. A mí de momento nadie me ha llamado». Algo similar ha ocurrido en Almazán, un pequeño pueblo de Soria. En la droguería de José Javier también han repartido el primer premio, pero no sabe cuántos décimos ha vendido. «Lo hemos hecho por terminal. Puede ser uno, dos, tres o una serie. Nos informarán a lo largo del día», asegura muy feliz.

Además, el premio más importante del Niño también ha caído en más lugares de la Comunidad como en Puene Puente Villarente (León) y Santovenia de Esla (Zamora).