¿Qué días se puede entrar y salir de Castilla y León por las restricciones de Navidad? La Junta sólo permite los viajes del 23 al 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero y únicamente para acudir al «domicilio habitual de familiares»

El Sorteo extraordinario de la Lotería, las vacaciones escolares... Tras días de calles iluminadas, la Navidad ya está aquí. Una Pascua diferente en la que el Covid-19 manda y las restricciones, prohibiciones y recomendaciones imperan para intentar frenar el avance del virus que desde el pasado marzo ha trastocado la vida del planeta.

Época de maletas, de viajes, de reencuentros... Pero que en esta ocasión no será igual. De hecho la recomendación es no hacerlo y permanecer en casa. Aún así, hay posibilidad, aunque los movimientos están limitados y Castilla y León, una de las comunidades que más sufrió el impacto de la primera ola y que no es inmune a esta segunda. Camino de dos meses bajo cierre perimetral, la prohibición de entrar y salir libremente de la Comunidad se levantará esta Navidad.

Pero las barreras no estarán arriba de forma continua ni indefinida. Será excepcional y en unos días muy concretos, en torno a las fechas más señaladas del calendario navideño. Y es el que cierre perimetral que arrancó el pasado 30 de octubre -en vísperas del puente de Todos los Santos y con el coronavirus en plena escalada- sólo se podrá «sortear» del 23 al 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero.

Así lo ha aprobado la Junta de Castilla y León, que el pasado jueves decidió apear de esa calendario para permitir los movimientos con otras comunidades y países el 5 y 6 de enero, días inicialmente previstos para poder entrar y salir. Sin embargo, la evolución al alza a la que apunta de nuevo el Covid-19, la amenaza de la llegada de la tercera ola sin que haya diluido en la orilla la segunda y la elevada presión que soportan aún los hospitales -sobre todo las UCI, a más del 50% de su capacidad- han motivado que esos días se cierre el tráfico con el exterior.

«No hay segundas residencias»

Eso sí, no se podrá salir y entrar por cualquier motivo. A las excepciones por razones laborales, académicos, médicos o de citación judicial ya previstas para el cierre perimetral se añade ahora únicamente otra: acudir al «domicilio habitual de familiares». «No hay segundas residencias», dejó claro el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al explicar las restricciones, diciendo adiós a quien tuviera la intención de disfrutar de unos días de asueto en su otra casa.

Y sólo lo podrán hacer familiares. Nada de «allegados», ese polémico término que la Junta también ha decidido desterrar desde los posibles convidados a las comidas navideñas.

¿Y entrar o salir el 23 significa que el regreso deba ser como muy tarde el 26? No. Se puede prolongar la estancia como tope hasta el 2 de enero, la fecha más alejada en el calendario de esa excepcionalidad para levantar el confinamiento. De hecho, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, apostó por las estancias más largas ya que favorecería el control y seguimiento en caso de detectarse una infección de Covid-19.

El cierre perimetral sí permite atravesar la Comunidad, rodeada por otras nueve autonomías y frontera también con Portugal, pero siempre con trayectos que tengan origen y destino fuera sus más de 94.000 kilómetros cuadrados. Se puede parar a repostar y a adquirir bebidas y alimentos, pero nada más. Y siempre cumpliendo el toque de queda que sigue en vigor entre las 22.00 y las 6.00 horas.