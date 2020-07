«Ni confinados por el miedo ni atrevimientos insensatos» El arzobispo de Valladolid advierte de que «todos somos responsables» para frenar al virus y pide «ser disciplinados» León, Palencia y Soria también acogen misas en recuerdo de los fallecidos

ISABEL JIMENO VALLADOLID Actualizado: 25/07/2020 21:09h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Toque a duelo. Las campanas de la Catedral de Valladolid tañeron este sábado a muerto por las miles de víctimas que el Covid-19 ha dejado ya –más de 4.000 en Castilla y León–. También en León, en Palencia y en Soria las seos acogieron funerales en memoria de todos los que esta pandemia se ha llevado por delante, muchos sin poder recibir el adiós de sus familiares, con una «despedida apresurada o demorada» que aún «duele» y en muchos casos en soledad. Coincidiendo con la festividad de Santiago Apóstol, mártir y patrón de España, la Iglesia, que ha cumplido con el confinamiento, pero «no se ha detenido», quiso así mandar también un mensaje de «afecto y consuelo» a los familiares de quienes se han ido.

Con recuerdo especial para los ancianos, a los que la pandemia «ha golpeado con particular dureza» y a los sanitarios que se han batido contra el desconocido virus, el arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, apeló en su homilía a ser «responsables todos y cada uno para no contagiar ni contagiarnos», a ser «disciplinados» con las normas. Eso sí, puntualizó el cardenal: «La vida del hombre debe armonizar la seguridad y la confianza, el respeto a la realidad y la esperanza». Y es que, recalcó, «ni confinados por el miedo ni atrevimientos insensatos».

«¡Que no nos encierre el retraimiento ni presumamos de inmunidad», apeló monseñor Blázquez, quien llamó a que la celebración que este sábado concitó en la Catedral a familiares de víctimas del Covid-19, autoridades y fieles, sirva para «reavivar nuestros sentimientos humanos más nobles» tras una experiencia vivida por el coronavirus que «de manera insospechada» invadió y «alteró profundamente nuestro estilo de vida». Como «un golpe seco» y un «parón brusco» a la rutina diaria, el virus ha hecho que «todos sintamos la fragilidad, el impacto de la finitud, la experiencia compartida del peligro, la inseguridad».

Un cirio encendido

Una pequeña se encargó de encender el cirio que permaneció prendido frente al altar mayor durante toda la ceremonia en recuerdo de todos los fallecidos en esta pandemia que «ha desafiado a la humanidad en sus pretensiones de autosuficiencia». Tras el golpe, también la lección, apuntó Blázquez, quien advirtió de que esta situación ha dejado «al menos tres desafíos»: el «agradecimiento» por la salud y la vida, la solidaridad y la «reconciliación de los heridos».

También con mascarillas, gel hidroalcohólico a la entrada y aforo reducido para mantener la distancia de seguridad, la Catedral de León acogió una eucaristía en recuerdo de las víctimas del Covid-19, que ha provocado una «peligrosa pandemia» que «extiende todavía su amenaza», advirtió el obispo de la Diócesis, Julián López.

Recuerdo y agradecimiento también en la misa a quienes «generosamente entregaron su tiempo en la lucha contra el dolor causado por la pandemia que nos afecta». En su homilía, el prelado señaló que «sin perder el carácter festivo» del día, en esta ocasión la celebración de Santiago Apóstol «tiene también el tono de la rogativa y la súplica del auxilio divino».

Feligreses, peregrinos del Camino de Santiago y autoridades políticas, civiles, militares y policiales se sumaron al funeral, al que también acudieron sanitarios y familiares de víctimas del coronavirus, como las hijas de Antonio Gutiérrez, coordinador del Centro de Salud de Eras de Renueva de la capital, que falleció tras contraer la enfermedad, informó Ical.

«Aportar consuelo»

Con la intención de «aportar consuelo y esperanza a los familiares de los fallecidos, que han sufrido y sufren la pérdida de sus seres queridos, que no han podido despedirse de ellos ni hacerles sentir su amor, su cercanía, que no ha podido enterrarlos como hubieran deseado» también la Catedral de Palencia acogió un funeral por las víctimas del coronavirus. Una pandemia que «nos ha enseñado que dependemos unos de otros, que nos necesitamos, que no podemos resignarnos ante las dificultades, sino que tenemos que luchar juntos, codo con codo, no unos por otros, ni unos contra otros, sino con otros, sin descartar a nadie y ser corresponsables», apuntó el obispo, Manuel Herrero, quien enfermó en su día de Covid-19. Así, el prelado llamó a vencer el «individualismo que a veces nos domina» y abogó por la «entrega fraterna ante la crisis social y económica provocada por la pandemia y el confinamiento». «Cuántas personas se han quedado sin trabajo, cuántas empresas y autónomos han tenido que cerrar», reconoció.

También en Soria, la parroquia del Salvador acogió a última hora de la tarde una misa en recuerdo de las víctimas, presidida por el obispo de la Diócesis de Osma-Soria, Abilio Martínez. Tras la eucaristía este sábado por de todos los difuntos y petición el consuelo y esperanza para sus familiares, el prelado oficiará este domingo otra misa en la catedral de El Burgo de Osma.

También en Segovia está previsto que a mediodía el obispo, César Franco, presida en la Catedral la misa funeral por todos los fallecidos en una de las provincias en las que el Covid-19 más ha impactado.