Tomás Gómez lamenta que a Page se le «insulte» en el PSOE y a Puigdemont se le trate de «Molt Honorable»

El exdirigente socialista madrileño Tomás Gómez ha afirmado que dentro de la formación socialista se insulta y rechaza a los «traidores» que discrepan. Lo ha ilustrado con la que él considera una diferencia de trato entre «insultados», como el presidente de Castilla- ... La Mancha, Emiliano García-Page, y el «tratamiento de Molt Honorable» que recibe el expresidente catalán, Carles Puigdemont.

Gómez ha hecho estas declaraciones durante su intervención como invitado en el almuerzo coloquio celebrado este miércoles por la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, al que también asistieron, entre otros, los exdirigentes socialistas Alejandro Cercas, Elena Flores, Pedro Bofill, así como la jurista Teresa Freixes o el periodista Emilio Contreras.

En este marco, ha advertido de que España está ante un «final de ciclo», y ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de «autoritarismo» por, afirma, haber «podemizado» tanto el partido como el Gobierno. A su juicio «si el PSOE continua colonizado por el populismo de izquierdas, terminará desapareciendo».

En su opinión, el PSOE se ha mimetizado con el 15-M y afirma: «Si en el partido, la democracia directa de las primarias ha cercenado la arquitectura de contrapesos de poder favoreciendo el autoritarismo, en el Gobierno, el modelo de influencia del 15-M ha sido determinante».

Según el exdirigente socialista, este proceso comenzó con el expresidente del Gobierno, el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien vació la «agenda redistributiva», esencial para una «socialdemocracia robusta», mientas convertía la «defensa de derechos civiles» en el centro de su proyecto político.

El también exsenador ha asegurado que a partir del 15-M «crecieron los populismos» y emergió la figura del «superlíder». El movimiento acabó con el gobierno de Zapatero y, a ojos de Gómez, convirtió al partido en «populista, polarizador» y con un proyecto político sustituido por uno de «poder unipersonal».

«Ha nacido la figura del superlíder en el Partido Socialista que ha eliminado las estructuras de control y toma de decisiones y ha intentado borrar el recuerdo de quienes no le avalan en su deriva incierta«, ha opinado el ex secretario general del PSOE Madrid respecto a la carencia de contrapesos de poder que, a su entender, favorece al autoritarismo en el partido.

«Los justos fariseos han tomado el PSOE«, ha espetado Gómez, que ha recordado la respuesta que dio Sánchez en su última entrevista en RTVE: «No piensa permitir que gobierne la derecha». A partir de la referencia al presidente, ha añadido que la democracia para Sánchez es «instrumental» y que con dicha declaración «desprecia la capacidad de decidir de los españoles».

Gómez ha concluido su discurso pronosticando que «si el PSOE continúa colonizado por el populismo de izquierdas, terminará desapareciendo«. Asimismo ha vaticinado el fin de un ciclo en el que los socialistas han sufrido una »podemización« interna que se »ha trasladado a las instituciones«.