Tomás Gómez lamenta que a Page se le «insulte» en el PSOE y a Puigdemont se le trate de «Molt Honorable»

Tomás Gómez
Tomás Gómez

ABC

Toledo

El exdirigente socialista madrileño Tomás Gómez ha afirmado que dentro de la formación socialista se insulta y rechaza a los «traidores» que discrepan. Lo ha ilustrado con la que él considera una diferencia de trato entre «insultados», como el presidente de Castilla- ... La Mancha, Emiliano García-Page, y el «tratamiento de Molt Honorable» que recibe el expresidente catalán, Carles Puigdemont.

