Velasco reivindica en la inauguración de la Feria 'Dulce Toledo' el papel esencial de los conventos en la tradición navideña

El concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, ha inaugurado este viernes una nueva edición de la Feria 'Dulce Toledo', en la que la repostería de las comunidades religiosas de la ciudad es la protagonista indiscutible. La muestra permanecerá abierta ... hasta el lunes 8 de diciembre en el Centro Cultural San Marcos, de 11:30 a 21 horas. El acceso es gratuito.

Velasco ha destacado que se trata de «un encuentro tradicional que nos acerca la labor repostera de las comunidades religiosas y su riqueza gastronómica». Durante su intervención, ha agradecido a los conventos y a las hermanas su participación un año más, subrayando que la Navidad «es una época muy bonita, máxime si está endulzada por las delicias que elaboran las hermanas». En este sentido, ha recordado que los conventos «son una parte esencial de la ciudad«, «Toledo es una ciudad de conventos y creo que este evento es una clara muestra de ello», ha señalado.

En la feria participan nueve conventos y cuatro obradores de la ciudad: el convento de Jesús y María; el convento de la Concepción Agustina; el convento de San Antonio de Padua; el Imperial Monasterio de San Clemente; el convento de Santo Domingo de Silos 'El Antiguo'; el convento de Comendadoras del Apóstol Santiago; el convento de Santa Isabel de los Reyes; las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús; el convento de Carmelitas de San José; además del obrador de mazapán Santo Tomé, el obrador San Jorge, el obrador Mazapanes Conde y El Foro de Toledo.

El concejal ha señalado que el objetivo de la feria es crear un punto de encuentro «no solo para toledanos, sino para todos aquellos que nos visitan durante los días que dura este evento», ofreciendo la oportunidad de conocer «la riqueza que tenemos en la ciudad» y disfrutar de un momento agradable en los distintos estands.

Velasco ha deseado un nuevo éxito a los conventos y obradores participantes en esta edición, recordando que «todos los años es un éxito. «Es esta edición que acabamos de inaugurar ya lo doy por hecho, pues los toledanos y visitantes aprovechamos estos días previos a la Navidad no solo para pasear y disfrutar, sino también para comprar y proveerse de los dulces que luego se comen en Navidad», ha concluido.