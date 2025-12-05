Suscribete a
En directo: comienza el sorteo que decide los rivales de España, grupos y cruces del torneo

Velasco reivindica en la inauguración de la Feria 'Dulce Toledo' el papel esencial de los conventos en la tradición navideña

La feria, abierta hasta el 8 de diciembre en el centro cultural San Marcos, reúne la repostería de nueve conventos y cuatro obradores artesanos de la capital regional. El acceso es gratuito

Dos conventos de Toledo logran el 'Solete de Navidad' de la Guía Repsol por su mazapán

La Feria del Dulce permanecerá abierta hasta el lunes 8 de diciembre en el Centro Cultural San Marcos, de 11:30 a 21 horas

ABC

Toledo

El concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, ha inaugurado este viernes una nueva edición de la Feria 'Dulce Toledo', en la que la repostería de las comunidades religiosas de la ciudad es la protagonista indiscutible. La muestra permanecerá abierta ... hasta el lunes 8 de diciembre en el Centro Cultural San Marcos, de 11:30 a 21 horas. El acceso es gratuito.

