Toledo activa un operativo especial de tráfico desde este sábado ante la gran afluencia de vehículos en este puente

Con motivo de la celebración durante este fin de semana de las festividades de la Constitución y la Inmaculada, en previsión de la gran afluencia de público y vehículos en Toledo, se ha establecido un operativo especial con cortes de tráfico los días 6, ... 7 y 8 de diciembre a partir de las 12.00 y hasta las 22.00 horas.

De esta manera, se cortará el paso a los vehículos en la puerta de Bisagra hasta la plaza de Zocodover cuando la Policía Local lo considere, teniendo en cuenta la retención de tráfico en la subida al Casco Histórico y los aforos de los aparcamientos en el interior del Casco; así como el flujo y concentración de personas en el paseo del Miradero y la plaza de Zocodover.

Habrá excepciones en el tramo entre la puerta de Bisagra y Zocodover para taxis y autobuses urbanos, aunque estos últimos podrán desviarse hasta la terminal en las dársenas de Safont en situaciones extraordinarias que considere la Policía Local, tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.

También podrán acceder los vecinos residentes en esta zona, así como los turistas alojados en los hoteles Abad Toledo, Real, Centro, Boutique Adolfo, Hostels Oasis, Puerta de Bisagra, Arrabal y Virgen de la Estrella.

Para los residentes que cuenten con la autorización para el paso por el túnel de Sindicatos, Capuchinos o clientes de hoteles y del garaje Alcázar, se les autoriza el paso por las calles Cervantes, Unión y Paz para llegar hasta la cuesta de Carlos V.

También se cortará el tráfico de acceso a la plaza del Ayuntamiento cuando la concentración de público lo haga preciso con excepción de los vecinos de la calle Cardenal Cisneros.

Los puntos de corte hacia la plaza del Ayuntamiento serán desde Pozo Amargo en su confluencia con el paseo de Cabestreros, excepto para los vecinos; por la calle Ciudad, desde la plaza del El Salvador, excepto los vecinos de la calle Cardenal Cisneros y la confluencia de Pozo Amargo y la calle Ciudad.

Además, se tendrá en cuenta las retenciones que se produzcan en la zona de la puerta de Bisagra y viales adyacentes para cortar el tráfico de manera puntual en la calle Marqués de Mendigorría, desde la rotonda del Lucero y el puente de la Cava desde la carretera de Navalpino.

El Ayuntamiento recuerda que es recomendable el uso del transporte público y que además de los aparcamientos públicos de Recaredo; el Miradero; el Corralillo; el Alcázar, Santa Úrsula y el de los Juzgados, están habilitados los aparcamientos disuasorios de Safont; las inmediaciones del campo de fútbol; el de Azarquiel; el de Toletum y la explanada del barrio de Santa Teresa.