Suscribete a
ABC Premium
Mundial 2026
En directo: comienza el sorteo que decide los rivales de España, grupos y cruces del torneo

Toledo activa un operativo especial de tráfico desde este sábado ante la gran afluencia de vehículos en este puente

Acceso especial para residentes y huéspedes de hoteles del Casco Histórico durante las limitaciones de tráfico

Novedades en el circuito peatonal del Casco Histórico de Toledo en Navidad: el sentido único será el mismo que el del tráfico rodado

Se cortará el paso de vehículos desde Bisagra hasta Zocodover cuando al Policía Local lo conseidere
Se cortará el paso de vehículos desde Bisagra hasta Zocodover cuando al Policía Local lo conseidere ABC

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con motivo de la celebración durante este fin de semana de las festividades de la Constitución y la Inmaculada, en previsión de la gran afluencia de público y vehículos en Toledo, se ha establecido un operativo especial con cortes de tráfico los días 6, ... 7 y 8 de diciembre a partir de las 12.00 y hasta las 22.00 horas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app