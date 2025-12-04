El Pleno del Ayuntamiento de Talavera avala 171 propuestas para modernizar la ciudad de la mano de los fondos europeos y la llega del AVE

El Pleno de Talavera ha aprobado un total de 171 propuestas de resolución en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Ciudad. Entre las mociones aprobadas se encuentran las 74 presentadas por el Grupo Municipal Popular, las 92 de Vox y 5 ... de las 40 presentadas por los concejales del Grupo municipal socialista.

El portavoz del equipo de Gobierno Jesús García-Barroso ha explicado que las propuestas del PP incluyen la ejecución de los fondos europeos EDIL, que ascienden a 14,3 millones de euros. «El Ayuntamiento ya está planificando y poniendo las bases para que sean una realidad durante el año 26 y durante el año 27», ha asegurado. Entre los proyectos previstos ha destacado la transformación del Cerro Negro, para convertirlo «en un tercer pulmón para nuestra ciudad, no solamente en lo deportivo, sino también en el medio ambiente».

El Pleno también ha respaldado que Talavera aspire de nuevo a acoger una prueba del Mundial de Motocross en el circuito del Cerro Negro. El Gobierno local defiende que Talavera «no puede asumir el coste sola» y reclama apoyo de otras instituciones. «Le pedimos que inste a la Junta de Comunidades a que apueste por Talavera, al igual que lo ha hecho con Cózar», ha señalado García-Barroso.

Otra propuesta aprobada es la construcción de la Ciudad Deportiva del Barrio Santa María, que incluirá un nuevo campo de fútbol de césped artificial y pistas multideporte. En vivienda, el Gobierno municipal propone «exigir a la Junta de Comunidades que construya viviendas realmente de promoción pública y no simplemente ofrezca bonificaciones», anunciando que el Ayuntamiento «va a ceder suelo municipal» para facilitar su construcción.

El portavoz ha defendido que Talavera «sigue apostando por el emprendimiento y por la economía de la ciudad», destacando los contactos comerciales mantenidos con China, «que serán un escaparate para nuestra cerámica», declarada Patrimonio Inmaterial de la Unesco. Según García-Barroso, el Ayuntamiento continuará ampliando estas relaciones «con cualquier otro tipo de país donde entendamos que sea necesario hacerlo para que nuestros ceramistas puedan llevar sus productos y sus artesanías».

Entre las propuestas aprobadas figura la materialización de los acuerdos con China para un sistema de becas para ceramistas con todos los gastos pagados, así como la exposición y venta de piezas en la Feria Internacional de Cerámica de Jingdezhen, la más importante del mundo. Además, se ampliará la Ruta de los Murales con obras de mayor tamaño para reforzar el atractivo turístico.

García-Barroso ha subrayado que «los fondos Edil y la llegada del AVE es algo esencial para nuestra sociedad», y ha recordado que la integración prevista abarca seis kilómetros. El Ayuntamiento defiende una «estación renovada» que aporte valor al entorno y celebra que «podamos finalmente alegrarnos de tener el AVE en el año 2030».

Propuestas de Vox

El portavoz de Vox, David Moreno, ha detallado las 92 propuestas aprobadas de su grupo, centradas en la mejora del entorno natural, accesibilidad, patrimonio y seguridad. Entre ellas, la promoción de 12 rutas de senderismo y cicloturismo, la mejora del firme de caminos rurales, la eliminación de vegetación invasiva en arroyos y la continuidad de la campaña «Ningún alcorque sin árbol». También se renuevan 10 parques infantiles adaptados a niños con capacidades diferentes.

Moreno ha destacado medidas como «acondicionar seis glorietas con ajardinados, plantación de árboles, arbustos y perímetros de hormigón impreso», la restauración y puesta en funcionamiento de cinco fuentes ornamentales en distintos barrios o la intervención en la basílica de Nuestra Señora del Prado, con la restauración del tejado, del altar mayor y de las pechinas, además de la renovación de iluminación y pintura.

También se aprueban propuestas para la rehabilitación completa de la Casa de los Canónigos, la restauración del horno tejar de la Isla de los Molinos, la creación de cinco nuevas rutas turísticas urbanas y la instalación de cinco esculturas cerámicas de gran formato en la Ronda del Cañillo.

En materia educativa y de servicios públicos, sale adelante la puesta en funcionamiento de la nueva escuela pública infantil de 0 a 3 años en la calle Comercio. En seguridad, se instalarán 40 nuevas cámaras de videovigilancia en la ciudad y sistemas de vigilancia en el Polígono Industrial Torrehierro.

«Estamos aquí para trabajar por nuestra ciudad y por todos sus habitantes. Juntos, podemos construir un futuro mejor para Talavera», ha afirmado Moreno, que ha concluido que «Talavera avanza para consolidar un modelo de ciudad más cómoda para los vecinos, más atractiva para los visitantes, más interesante para los inversores y más rentable para los emprendedores».