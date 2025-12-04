Suscribete a
El Pleno del Ayuntamiento de Talavera avala 171 propuestas para modernizar la ciudad de la mano de los fondos europeos y la llega del AVE

El Debate del Estado de la Ciudad se cierra con la aprobación de las 74 propuestas del PP, las 92 de Vox y 5 de las 40 del PSOE. Las iniciativas recogen la transformación del Cerro Negro o la construcción de la Ciudad Deportiva del barrio Santa María

Momento de las votaciones en el Pleno del Ayuntamiento de Talavera
Momento de las votaciones en el Pleno del Ayuntamiento de Talavera

F.F.

Talavera

El Pleno de Talavera ha aprobado un total de 171 propuestas de resolución en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Ciudad. Entre las mociones aprobadas se encuentran las 74 presentadas por el Grupo Municipal Popular, las 92 de Vox y 5 ... de las 40 presentadas por los concejales del Grupo municipal socialista.

