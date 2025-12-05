Suscribete a
El Ayuntamiento de Talavera adjudica por tres millones el servicio de ayuda a domicilio

El Pleno del próximo 12 de diciembre aprobará de forma definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales que incluyen tanto aumentos de las bonificaciones como reducciones del IBI, del impuesto de vehículos y del IAE

El Pleno del Ayuntamiento de Talavera avala 171 propuestas para modernizar la ciudad de la mano de los fondos europeos y del AVE

Talavera

El portavoz del equipo de Gobierno de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha anunciado este viernes la adjudicación del contrato del servicio de ayuda a domicilio que incluye a los vecino de las entidades menores de Gamonal, Talavera la Nueva y El Casar ... de Talavera. El servicio, valorado en 2,93 millones euros, lo prestará la empresa Salzillo Servicios Integrales para un periodo de cuatro años, incluidas prórrogas. Según ha señalado, se trata de una actuación «de gran envergadura» destinada a atender «una cuestión tan sensible y tan importante como es la dependencia». El Ayuntamiento aportará un 27% del total del coste del servicio, «haciendo un esfuerzo importante en favor de las personas que lo necesitan».

