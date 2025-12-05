El Ayuntamiento de Talavera adjudica por tres millones el servicio de ayuda a domicilio

El portavoz del equipo de Gobierno de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha anunciado este viernes la adjudicación del contrato del servicio de ayuda a domicilio que incluye a los vecino de las entidades menores de Gamonal, Talavera la Nueva y El Casar ... de Talavera. El servicio, valorado en 2,93 millones euros, lo prestará la empresa Salzillo Servicios Integrales para un periodo de cuatro años, incluidas prórrogas. Según ha señalado, se trata de una actuación «de gran envergadura» destinada a atender «una cuestión tan sensible y tan importante como es la dependencia». El Ayuntamiento aportará un 27% del total del coste del servicio, «haciendo un esfuerzo importante en favor de las personas que lo necesitan».

En la Junta de Gobierno Local también se ha aprobado la adjudicación del lote 1 del contrato para el suministro de tres camiones recolectores de residuos a la empresa Ros Roca por 552.812,70 euros, quedando desierto el segundo lote.

Asimismo, se han concedido 330.000 euros en subvenciones deportivas, de los que 280.679 euros ha ido dirigidos a entidades y 19.320 euros a deportistas.

García-Barroso ha informado igualmente de la adjudicación de la compra de arbolado en distintos viveros por 14.377 euros, «para reconfigurar parte del paisaje de nuestra ciudad», y de la suscripción, desde Hacienda, de un contrato para obras de asfaltado y mejora de firmes en la zona de El Paredón por 11.627 euros, que abarcarán 1.457 metros cuadrados. Además, se ha aprobado la cesión de uso, en precario por dos años, de un despacho en el Centro Cívico y Cultural Jiménez de Gregorio a la Asociación de Laringectomizados 'Altare' de San Blas.

Ordenanzas fiscales y ORA

El portavoz ha adelantado que el Pleno del 12 de diciembre debatirá la aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales, una revisión que afecta a más de 30 impuestos y tasas municipales. Esta modificación corresponde al primer ejercicio del Plan de Estabilización y de Reducción de la carga fiscal en Talavera, denominado 'Pensando en ti', que ha calificado como «muy ambicioso».

Entre los cambios previstos, García-Barroso ha señalado aumentos de las bonificaciones y reducciones del IBI, del impuesto de vehículos y del IAE, así como medidas específicas en las tasas para fomentar la economía familiar, incluyendo rebajas en abonos deportivos y beneficios para familias numerosas.

Además, ha explicado que se ha resuelto favorablemente una alegación presentada por Fedeto en relación con la ordenanza reguladora de la ORA. Esta modificación permitirá la concesión de una tarjeta anual de uso de la zona azul para comerciantes, transportistas y autónomos. Con ello, el equipo de Gobierno da cumplimiento a su compromiso de favorecer al comercio local tras la municipalización de la ORA llevada a cabo por el Ayuntamiento.