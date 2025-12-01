Talavera aprueba el inicio del procedimiento de licitación del servicio de grúa por 1,1 millones para la retirada de vehículos

La Junta de Gobierno Local de Talavera de la Reina ha aprobado el inicio del procedimiento de licitación del contrato de servicio de inmovilización, retirada y traslado al depósito municipal de vehículos. El expediente cuenta con un presupuesto de 1,10 millones de euros ... y prevé una duración de cuatro años, con posibilidad de un año de prórroga. Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso.

Entre los acuerdos aprobados, García-Barroso ha destacado también la décima certificación del contrato de obra de rehabilitación integral de los edificios norte y sur de la antigua Central Hidroeléctrica Virgen del Pilar, así como de un horno-tejar para producción alfarera. Ambas actuaciones se enmarcan en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado mediante fondos Next Generation-UE. La certificación asciende a 24.764,67 euros.

En el ámbito turístico y cultural, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a la segunda certificación del contrato de obra de musealización del Centro Isla de la Cerámica, correspondiente a la Actuación 10-Eje 3 del mismo plan europeo, por un importe de 57.811,84 euros.

En materia deportiva, se ha aprobado la segunda certificación del contrato mixto para la construcción de la nueva cubierta móvil del Polideportivo José Ángel de Jesús Encinas (JAJE), incluyendo la redacción del proyecto de ejecución. La certificación asciende a 180.894,25 euros, IVA incluido.

Asimismo, se ha autorizado la novena certificación del contrato de obra de la Escuela Infantil de la calle Comercio, 46, financiada mediante el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La actuación forma parte del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 21) para la creación de nuevas plazas de Primer Ciclo de Educación Infantil, y suma 91.246,72 euros.

La Junta de Gobierno ha aprobado también un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo, destinado al control poblacional de animales de titularidad municipal. El acuerdo contempla 400 identificaciones y 400 vacunas contra la rabia para animales del Centro de Recogida, sin coste para el Ayuntamiento, lo que supone un ahorro de 3.132 euros.

Además, se ha aprobado un convenio con Celema Veterinario, que cederá sus instalaciones un día al mes para llevar a cabo esterilizaciones de gatos incluidos en el programa CER (Captura, Esterilización y Retorno), reforzando el control de colonias felinas en la ciudad.

Con estos acuerdos, el Ayuntamiento de Talavera continúa avanzando en la mejora de servicios esenciales, la ejecución de proyectos ligados a fondos europeos y la atención al bienestar animal, consolidando una gestión municipal orientada a la modernización, la eficiencia y la sostenibilidad.