Talavera aprueba el inicio del procedimiento de licitación del servicio de grúa por 1,1 millones para la retirada de vehículos

La Junta de Gobierno avanza también en la rehabilitación de la antigua central hidroeléctrica y el horno-tejar con cargo a fondos Next Generation

Talavera reconocerá la trayectoria de 'El Pirata' y estudiará la adquisición de su colección musical y documental

Jesús García-Barroso, portavoz del equipo de Gobierno de Talavera
ABC

Talavera

La Junta de Gobierno Local de Talavera de la Reina ha aprobado el inicio del procedimiento de licitación del contrato de servicio de inmovilización, retirada y traslado al depósito municipal de vehículos. El expediente cuenta con un presupuesto de 1,10 millones de euros ... y prevé una duración de cuatro años, con posibilidad de un año de prórroga. Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso.

