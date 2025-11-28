Suscribete a
ABC Premium

Piden 2 y 9 años para los acusados de amenazas e intento de homicidio al dueño de un empresa de desokupación en Illescas

El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Toledo el próximo 3 de diciembre, jueves

La Guardia Civil rescata a dos personas atrapadas en el incendio de una vivienda en Illescas

Audiencia Provincial de Toledo
Audiencia Provincial de Toledo ABC

ABC

Toledo

La sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar el próximo miércoles, 3 de diciembre, a W.L.H. y J.R.V.R., para quienes la Fiscalía solicita dos y nueve años de prisión por amenazas e intento de homicidio ... al dueño de una empresa de desokupación legal en Illescas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app