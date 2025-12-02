'El Misterio de los Montes de Toledo', del Restaurante Verde Esmeralda de Torrijos, se impone en el IV Concurso Provincial de Tapas y Pinchos

«Un hojaldre semi invertido, una cebolla confitada con salsa de soja, brandy y vainilla, un solomillo de ciervo, un cremoso de queso manchego y una reducción de su jugo». De esto está hecha la tapa 'El Misterio de los Montes de Toledo' del ... Restaurante Verde Esmeralda de Torrijos, que se ha coronado como la mejor del IV Concurso Provincial de Pinchos y Tapas de Toledo.

El evento ha tenido lugar este martes en la Escuela Gastronómica de Toledo, donde el restaurante de Torrijos se ha impuesto a los otros siete establecimientos participantes y, así, representará a la provincia en el Campeonato Oficial de Hostelería de Tapas y Pinchos de España, que se celebrará en Madrid Fusión los días 26 y 27 de enero.

«Estamos contentísimos porque este tipo de concursos nos ayuda a que se nos conozca y estamos súper agradecidos. Intentaremos si cabe hacerlo todavía mejor y muy ilusionados y con ganas de que llegue. Con este tipo de cosas, sales un poco de la rutina y te da una inyección de energía para crear cosas y seguir en el camino», ha contado a ABC tras recibir el galardón su chef, Esmeralda Peña.

El segundo premio ha sido para la Taberna Cuchara de Palo de Jesús Ángel Rodríguez y Raúl Camaño, con su 'Brandada de perdiz en escabeche y aceituna negra'. «Es un tipo de canelón, lleva un velo por fuera de escabeche y en el interior lleva la brandada de perdiz. Hemos preparado también un crujiente de aceituna negra y unos puntos arriba para contrastar sabores de cebolla reducida, un ajo negro y un poco de polvo de maltosec de aceite», ha explicado uno de sus chef.

Tras ellos, Roberto Garrido, de la Taberna Botero, ha completado el podio con un alfajor de ajo negro, relleno de tartar de ciervo con un paté de perdiz y una mermelada de naranja y azafrán, decorado con una flor de ajo y kikos. «Es una buena oportunidad para mostrar la gastronomía toledana y está bien que vengan cada vez más restaurantes y más competencia», ha asegurado.

El sabor ha determinado el primer puesto

La valoración de los tres primeros productos ha sido «muy justa» y, finalmente, según ha indicado el presidente del jurado, Víctor Sánchez-Beato, «el sabor de la tapa de Torrijos reunía más factores positivos que el resto».

«Se valoran aspectos del 1 a 10, como la creatividad, el sabor, la presentación, que sea válido para venderlo en un restaurante o que su calidad-precio sea adecuada, entre otros», ha detallado.

Se trata de la cuarta edición y tanto Sánchez-Beato como el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, Tomás Palencia, coinciden en un mismo asunto: «Cada vez sube más el nivel y siempre usando productos nuestros», ha señalado Palencia.

«Año a año se va subiendo el nivel, se hacen tapas más elaboradas, con una presentación distinta. Además, nos centramos mucho en los productos de kilómetro 0, en la caza, el ciervo o la perdiz y cada vez ponemos más en valor nuestros productos y nuestra despensa, aprovechando que tenemos la suerte de que la caza es nuestro punto fuerte aquí», ha destacado el presidente de la Asociación.