Gallardón pide en Toledo a los políticos acabar con la «pelea permanente»: «Si lo conseguimos, España pueda alcanzar cotas formidables»

Alberto Ruiz-Gallardón ha apelado este viernes en Toledo a la responsabilidad colectiva para frenar 'la estéril polarización' y la 'pelea permanente' que, a su juicio, bloquea los grandes acuerdos que España necesita. Su mensaje se dirigió tanto a los partidos —a los ... que reclamó altura de miras— como a la sociedad civil, a la que pidió que exija consensos capaces de ofrecer estabilidad normativa, seguridad jurídica y un horizonte económico previsible. «Si lo conseguimos, España puede alcanzar cotas formidables», advirtió. El exministro de Justicia ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el VII Encuentro Interregional de la Empresa Familiar, celebrado en Toledo, un encuentro en el que el que fuera también alcalde de Madrid ha defendido que España necesita ofrecer certezas a quienes invierten en ella: «Un inversor debe saber cuáles son las reglas del juego no solo hoy, sino el año que viene, dentro de cinco años y dentro de diez».

El exministro ha impartido la conferencia 'Reflexiones sobre la situación político-económica de España', en la que ha asegurado que esta exigencia no debe recaer únicamente en los partidos. Dirigiéndose a los empresarios presentes, afirmó: «Tenéis, me atrevo a decir, la obligación de exigir a vuestros gobiernos y partidos, sea cual sea vuestra preferencia ideológica, que no utilicen vuestro voto para pelear o insultar, sino para acordar».

Gallardón ha advertido de que solo mediante acuerdos duraderos se podrá garantizar a ciudadanos e inversores que España es «una garantía de presente y de futuro». Y añadió: «Me temo que los políticos no lo van a hacer de motu proprio, pero si la sociedad civil lo exige, ese objetivo se puede alcanzar».

Noticia Relacionada Las empresas familiares generan el 84,9% del empleo en Castilla-La Mancha y aportan el 84,79% del valor añadido F.F. Un estudio de la Asociación de la Empresa Familiar revela que el 91% del tejido empresarial regional está formado por sociedades de carácter familiar

En un extenso discurso, Gallardón analizó las razones del crecimiento español, que lidera a las economías avanzadas de Europa, pero que —según subrayó— no se traduce en mejoras equivalentes para familias y pequeñas empresas. El turismo, que aporta alrededor del 15% de la renta nacional, pero que consideró «un motor frágil» por su dependencia de factores externos.

La inmigración, que ha impulsado la actividad económica pero que, afirmó, no incrementa por igual la renta familiar disponible. Alertó de que España corre el riesgo de que la próxima generación «sea la primera desde la posguerra que viva peor que sus padres».

Gallardón critica la ausencia de presupuestos

Gallardón también ha lanzado una crítica directa al Ejecutivo por no presentar Presupuestos Generales del Estado en tiempo y forma, algo que consideró «una vulneración sistemática del mandato constitucional» y un freno decisivo al crecimiento. Aseguró que los presupuestos son el principal instrumento económico para orientar recursos y fortalecer la competitividad: «Su ausencia nos está perjudicando de una forma que no se está analizando con la profundidad necesaria».

En la parte final de su intervención, Gallardón destacó que la competitividad de España depende, además de las infraestructuras o la cualificación profesional, de un tercer pilar: la seguridad jurídica. Afirmó que los jueces españoles son independientes, pero reivindicó más medios materiales para que la justicia sea verdaderamente ejecutiva. Y situó la «estabilidad normativa» como condición indispensable para atraer inversión. Recordó que las grandes democracias garantizan esa estabilidad mediante pactos de Estado en materias como energía, educación, infraestructuras o política exterior: «Solo así podemos decir a cualquier inversor que, gobierne quien gobierne, las reglas esenciales se mantendrán».

Gallardón cerró su intervención devolviendo la pregunta que le había planteado uno de los organizadores: ¿Qué podemos hacer? «Mucho», respondió. «No es necesario que os dediquéis a la política, pero sí podéis —y debéis— levantar la voz. Sois los creadores de riqueza, y en vuestras manos está exigir el rumbo que España necesita».