Gallardón pide en Toledo a los políticos acabar con la «pelea permanente»: «Si lo conseguimos, España pueda alcanzar cotas formidables»

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón ha participado este viernes en la inauguración del VII Encuentro Interregional de la Empresa Familiar celebrado y ha pronunciado la conferencia 'Reflexiones sobre la situación político-económica de España'

La empresa familiar pide al Gobierno de Castilla-La Mancha que siga impulsando los incentivos empresariales

Alberto Ruiz Gallardón saluda al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, en el Cigarral Viñedos de Santa María
Alberto Ruiz Gallardón saluda al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, en el Cigarral Viñedos de Santa María ABC
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Alberto Ruiz-Gallardón ha apelado este viernes en Toledo a la responsabilidad colectiva para frenar 'la estéril polarización' y la 'pelea permanente' que, a su juicio, bloquea los grandes acuerdos que España necesita. Su mensaje se dirigió tanto a los partidos —a los ... que reclamó altura de miras— como a la sociedad civil, a la que pidió que exija consensos capaces de ofrecer estabilidad normativa, seguridad jurídica y un horizonte económico previsible. «Si lo conseguimos, España puede alcanzar cotas formidables», advirtió. El exministro de Justicia ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el VII Encuentro Interregional de la Empresa Familiar, celebrado en Toledo, un encuentro en el que el que fuera también alcalde de Madrid ha defendido que España necesita ofrecer certezas a quienes invierten en ella: «Un inversor debe saber cuáles son las reglas del juego no solo hoy, sino el año que viene, dentro de cinco años y dentro de diez».

