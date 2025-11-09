Suscribete a
Fernando Silva presenta 'PLAKAS' en la Sala Malvasía del Palacio Ducal de Medinaceli (Soria)

La Fundación DEARTE acoge hasta el 30 de noviembre esta muestra del artista toledano, que explora el diálogo entre lo material y lo digital en las artes gráficas

Devastación. Tintas gráficas y barniz sobre plancha de aluminio intervenida. 510x400 mm. Fernando Silva. 2025. Saqueo II. Tintas gráficas y barniz sobre plancha de aluminio intervenida. 510x400 mm. Fernando Silva. 2025
TOLEDO

La Sala Malvasía de la Fundación DEARTE, en el Palacio Ducal de Medinaceli (Soria), acoge desde este sábado, 8 de noviembre, y hasta el día 30 la nueva exposición del artista toledano Fernando Silva, titulada PLAKAS. La muestra invita a reflexionar sobre la matriz como ... origen y multiplicidad, sobre la huella que permanece y la transformación que ocurre en el proceso creativo.

