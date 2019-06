Christian López lo ha vuelto a conseguir: un nuevo récord Guinness Ha subido 2.127 escalones haciendo malabares durante una hora y tres minutos

El deportista diabético Christian López ha logrado establecer este viernes un nuevo récord Guinness al subir 2.127 escalones haciendo malabares, durante una hora y tres minutos, en un tramo de las escaleras del Miradero en Toledo. Ha pulverizado así la marca mínima de 600 escalones que le pedían. Y ha cumplido también con unas exigencias para validar el récord: «Subir pisando con cada pie en el escalón y las bajadas no me contabilizaban, aunque tenía que seguir realizando malabares». Además, cada escalón tenía que alcanzar una altura de al menos 17 centímetros.

La dificultad mayor, según Christian López, ha sido la gran cantidad de giros para tomar las bajadas y apoyar bien cada pie para no tropezar en ningún momento. «Ya al final me mareaba y es cuando más me costaba mantener la técnica», por lo que ha dejado establecida la marca de 2.127 escalones después de 63 minutos.

A pesar de la diabetes y del gran esfuerzo, López ha logrado mantener los niveles de glucosa muy estables, «antes de empezar 157 mg/dL y después 158 mg/dL».

Este doctor en Ciencias del Deporte no descansa. Este sábado intentará establecer otro récord Guinness manteniendo un palo de escoba sobre la cabeza el mayor tiempo posible. Este reto tendrá un fin solidario: recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de Marcos, un niño con disfrofia muscular que sufre la enfermedad degenerativa Duchenne.