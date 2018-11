Brigidano clama por el 8 juzgado: «Hacemos el trabajo de 14» El juez decano de Toledo se queja de la «carga descomunal» del Juzgado de lo Mercantil de Toledo

Es el juzgado más atascado de España, con una pendencia de más de 5.000 asuntos. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Toledo, a cuyo frente está el juez decano de la provincia, Juan Manuel Brigidano, no puede más, situación que se ve agravada por el hecho de que también está al frente del Juzgado de lo Mercantil, donde irrumpieron hace años las famosas cláusulas suelo.

«Esto es una barbaridad. Le pongo un ejemplo: los juzgados pueden dar solución a unos 500 asuntos al año, pero no a 5.000, como pasa en este. Por muchas medidas y refuerzos que pongas, se produce un colapso enorme. Este juzgado, en estos momentos, está haciendo el trabajo de 14, y aunque seamos tres o cuatro jueces, da igual, porque esto es algo inabarcable. No está paralizado, pero no se puede dar solución a todo lo que entra. Ahora se están solucionando 700 casos de julio, agosto y septiembre, pero tenemos unos 5.000 pendientes», explica el juez, que se queja de que en Madrid o Asturias hay juzgados que se encargan en exclusiva de las cláusulas suelo, «pero aquí nos lo han dado a nosotros, a un juzgado ya malo de por sí, que tiene mercantil, instrucción y miles de cosas más que no puedes dejar de hacer».

Así las cosas, las personas que piden la cláusula suelo llevan un retraso de un año en su reclamación, «y con tendencia a agravarse», apostilla Brigidano. Los medios que antes se dedicaban al Juzgado Mercantil ahora se han volcado fundamentalmente en las cláusulas suelo y en los gastos hipotecarios, y aunque todos los jueces y funcionarios se dediquen a ello, sigue siendo insuficiente.

«Es una carga descomunal porque siguen entrando 400 juicios al mes, cuando un juzgado normal puede resolver 200, o 500, al año. ¡Pero no al mes! Estamos hablando de que se multiplican por 12, 13 o 14, y seguimos teniendo un cuello de botella muy importante», añade el decano.

El presidente del TSJ de la región, Vicente Rouco, ha pedido ya con urgencia un octavo juzgado para Toledo, que, desde su creación, partiendo desde cero, podría asumir la competencia de las cláusulas suelo. «No empezaría teniendo los 5.000 asuntos de antes, yo me quedaría con ellos y los iría sacando poco a poco, pero ya sería distinto. Esa es la solución y eso depende del ministerio», subraya Brigidano, quien, pese a todo, tiene alguna esperanza: «A ver si es posible que en los PGE de 2019 se creara el octavo juzgado».

De momento, ayer, todas asociaciones de jueces han convocado una huelga para el 19 de noviembre.