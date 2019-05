Alberto Romero: «A lo mejor es Vox quien necesita que PP o PSOE nos apoyen para gobernar en Toledo» Entrevista con el cabeza de lista de Vox a la Alcaldía de Toledo: «Soy de derechas, pero no un facha»

Soy de derechas, pero no un facha», dice este reconocido artista toledano de 53 años. Aunque afiliado durante décadas, nunca ha militado activamente en el PP. «El PP de ahora no me gusta nada, me gustaba más el de Aznar que el de Rajoy o Casado, que ahora que ha perdido muchos votos nos llama extrema derecha, nos insulta y patalea», añade, y asegura que «Vox, una agrupación cultural —como dice Santiago Abascal—está respetando mis decisiones y mi forma de pensar».

¿Qué hace un artista como usted en la candidatura de Vox a la Alcaldía de Toledo?

Al principio les dije que no pero, después de muchas noches sin dormir, decidí que en esta sociedad, y más en Toledo y en España, estamos necesitados de gente valiente. Yo soy un artista que no tiene ninguna necesidad de entrar en política porque estaba en mi mejor momento, con proyectos internacionales y sin ningún interés político ni económico, y sin embargo he dado un paso adelante y he armado el partido a nivel local, he impuesto mis líneas de trabajo artísticas en un partido político y todos se han puesto las pilas.

No me negará que choca que un artista sin aparente adscripción política fiche por un partido como Vox.

Sí, choca mucho porque parece que siempre la izquierda ha copado o absorbido a todos los artistas, pero creo que todo ser humano tiene derecho a tener sus ideologías políticas. Yo nazco en una familia tradicional de la ciudad de Toledo; mi padre en los años 77-78 fue secretario general de Alianza Popular, y en esa época nos afilió a los siete hijos. Esa época de AP es la que más me ha recordado a la de Santiago Abascal y es con la que me siento más identificado. Nunca he tenido cargo político en el PP. Le debo a esta ciudad y a este ayuntamiento aportar savia nueva como alcalde. Hay que oxigenar el ambiente de Toledo y quién mejor para hacerlo que un artista enamorado del medioambiente, de los desfavorecidos, de la gente más sencilla y de este arte y esta cultura que esta ciudad tiene en España.

¿No teme que le perjudique esa connotación de partido fascista o nazi?

A nosotros, como asociación sociopolítica cultural, claro que nos molestan esas cosas, pero venimos de un partido que en menos de 4 meses ha subido 30.000 afiliados y que actualmente tiene cerca de 50.000; que de 40.000 votos ha pasado a 2.700.000. Venimos de un partido que no tiene ni un duro, ni infraestructura ni organigrama. Quizá existan los nostálgicos franquistas, falangistas, requetés, tradicionalistas o nazis que se han visto más involucrados por este mensaje nacional de Vox, de patriotismo, de defensa de la familia, por este mensaje de acordarnos de los grandes héroes de esta historia, que es la más grande del mundo. España está atravesando su momento más complicado y difícil socio-político cultural.

Habla mucho de España como concepto antiguo, fascista, quizá romántico. ¿Cómo casa eso con el sentido universal del arte?

La defensa del propio país es uno de los principios generales más importantes de Vox. Estamos acostumbrados a que a España se la ultraje, se la intente insultar, amedrentar. El Gobierno actual es el peor que hemos tenido en defensa de estos valores, de la nación y la familia, y por eso he dado este paso valiente. Para mí es un problema que el PSOE se haya radicalizado con los independentistas y los partidos proetarras.

Bueno, ahora Pedro Sánchez parece estar enfrentado con ese mundo, y los independentistas están en la cárcel y siendo juzgados.

Es una farsa, un montaje, porque al final se van a unir para apoyar a Sánchez, que necesita de los nacionalistas. Y no sé yo cuál va a ser el final de España.

¿Y qué soluciones aporta Vox, que propugna la supresión de las comunidades autónomas?

Aunque Vox, efectivamente, habla de la supresión de las comunidades autónomas, yo como alcalde de Toledo, artista, pintor y escultor, creo que no se puede llevar a afecto ni a corto ni a medio plazo, pero sí es un mensaje porque Vox defiende abaratar los enormes gastos de todas las administraciones, esos macroproyectos impresionantes —y ya me voy a lo local— sin hacer un estudio previo. Del nuevo hospital general, el Quixote Crea o el parque de Puy du Fou, que son tres grandes proyectos que tiene Toledo, no hay estudios sobre las consecuencias negativas que van a acarrerar.

¿Puy du Fou por qué?

Vox apoya este proyecto porque además toca las raíces de la historia de España, pero no se ha hecho un estudio previo de los miles, millones de personas que van a meterse en una ciudad que ya están agonizando por este turismo exacerbado. El ciudadano de a pie de Toledo capital, del Casco, que paga sus impuestos municipales, autonómicos y nacionales se ve en la quiebra porque para él es un caos la ciudad. No hay infraestructura hotelera, ni de aparcamientos ni carreteras. Muchas personas con negocios turísticos se quejan del caos diario que existe por no haberse previsto esto. Hay que hacer proyectos más sencillos que se puedan mantener.

¿Lo dice por el Quixote Crea?

Ese edificio maravilloso, cultural, artístico, bibliotecario, con música, teatro..., lleva 7 años cerrado porque dicen que no hay dinero. Esta ciudad no merece eso.

¿Lo abrirá si es alcalde?

Habrá que ver cuál es la deuda y cómo está el proyecto, ahora es imposible saberlo: en este Ayuntamiento no existe transparencia. Y Vox propone que se cumpla la ley de transparencia

¿Qué haría con el edificio del Virgen de la Salud cuando abra el nuevo hospital?

Ese edificio se ha quedado antiguo, y la inversión sería enorme para reestructurarlo. Y en cuanto al nuevo hospital, es otro caos en cuanto a tráfico, accesos e infraestructuras. La cantidad de cartas de vecinos que estoy recibiendo estos días diciéndome que si ya hay atascos en el Luz del Tajo vaticinan que el hospital va a acarrear grandes inconvenientes. Preveo un caos tremendo. Otro ejemplo son las riberas del Tajo. Anteriores corporaciones las dejaron preciosas, y ahora están abandonadas de la mano de Dios.

Hablando del Tajo. ¿No teme que en Toledo usted diga que está a favor del trasvase con una gran mayoría que parece estar en contra?

Lo que Vox reclama es que se cumpla el Plan Hidrológico Nacional, que no se está cumpliendo. Ese es el mensaje, no que yo esté a favor del trasvase. Si hay regiones necesitadas de agua, las demás debemos colaborar, no solo la cuenca del Tajo.

Tanto la alcaldesa de Toledo como el presidente de la Junta le han apoyado siempre como artista. ¿Qué le han dicho al conocer su candidatura?

He recibido whatsapps de ambos felicitándome, y diciéndome que para ellos voy a seguir siendo la misma persona porque me consideran como amigo y como artista fiel baluarte de esta ciudad. El PP no me ha felicitado.

¿Algún otro partido ha intentado ficharle?

No, aún siendo afiliado durante tantos años, ni el PP lo ha hecho; una persona que ha estado introducida en el ambiente cultural, artístico, humanístico de Toledo no se ha visto llamada nunca, ni siquiera para pedir mi humilde opinión sobre planes.

¿Y guarda recor por eso?

No soy una persona rencorosa. En mi opinión, cuando se trabaja por la ciudadanía hay que dejar la política a un lado. Yo, como alcalde de Toledo, desde el primer minuto voy a tender la mano a todas las personas que me han votado, y a las que no, del signo que sean. Votar en contra porque eres de un partido u otro es una desgracia de esta ciudad, de esta región y de este país llamado España.

¿Hay consigna nacional de Vox sobre a quién apoyar en el caso de que se precisen sus votos para conformar mayorías, o tiene potestad para decidir a quién entrega su voto?

No tengo ninguna consigna. A nivel nacional me siento tremendamente apoyado porque han visto en Alberto Romero a una persona totalmente atípica dentro de sus candidatos tipo. Yo he roto unos cánones y me siento muy feliz.

¿A quién votaría en Toledo, al PP o al PSOE?

Yo salgo a ganar y a sacar todos los votos posibles. A lo mejor somos nosotros los que necesitamos que ellos nos apoyen.

¿Cuántos concejales cree que puede conseguir Vox?

Creo que vamos a formar parte del gobierno del Ayuntamiento de Toledo. Vox nacional no quiere pactos cerrados de Estado ni locales, sino que apoyemos o votemos puntualmente porque el pacto de Andalucía no está saliendo de la manera que ellos decían. Ni PP ni Cs están cumpliendo con la palabra que le prometieron a Vox.