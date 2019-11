La pincelada musical de José Zárate El compositor, con raíces morachas, confiere a sus producciones las esencias de un arte espacial

POR AMADOR PALACIOS Actualizado: 13/11/2019 14:59h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El joven compositor José Zárate nació en Madrid, pero tiene claros ancestros morachos, de Mora. En un tiempo fue profesor del conservatorio toledano y es miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Muchas orquestas, grupos de cámara, directores y solistas han puesto en pie las obras de su ya extenso catálogo; y en ese elenco hay formaciones castellano-manchegas, como la Camerata de la Mancha, la Joven Orquesta de Castilla-La Mancha, las orquestas sinfónicas de La Mancha y Ciudad Real, etc. Merecedor de prestigiosos reconocimientos por su labor global, posee una nutrida discografía y composiciones suyas han sido grabadas por la RAI, Radio France y, abundantemente, por Radio Nacional de España.

He tenido el privilegio de escuchar, privadamente, una de las más atractivas obras de José Zárate, Il bosco di Giarianno, interpretada por el pianista Diego Ramos, además de, en la misma velada, dos de sus Cantos Negros, estando al piano el propio Zárate. Il bosco di Giarianno, un cuento musical, en palabras del compositor, y que pretende que su «declamación produzca la sensación emotiva de transgredir los límites de lo bello entre la forma y la abstracción, entre lo culto y lo popular», consta de siete cuadernos, cinco de ellos compuestos en la Academia de España en Roma, donde el autor residió como pensionado. Otros dos se compusieron en Madrid y en Toledo; y manifiestan una patente inspiración toledana: las melodías sefardíes, influencia de las visitas de Zárate a las sinagogas de Toledo, y el homenaje al pueblo de sus padres, Mora, detentador de ese ámbito cultural del aceite, el mundo del olivar, el anhelo de las gentes con él relacionados. Una de las obras para piano de Zárate se titula Escenas de Mora.

José Zárate, segundo a la derecha, en un grupo junto a otros compositores, como Cristóbal Halfter

Últimamente me llega un reciente vídeo que muestra la audición de Ioseph ab Arimathia donde Zárate ofrece un libreto en torno a ese personaje bíblico, propietario del sepulcro donde enterraron a Cristo. Es un monodrama en siete escenas para actor y orquesta sinfónica. El vídeo recoge un encargo del Festival de Música Sacra de Badajoz, interpretado, en el Auditorio pacense, por la orquesta Sinfónica de Extremadura dirigida por Thomas Rösner, siendo el irlandés Denis Rafter el actor que la composición exige. José de Arimatea es obra intensa, la labor del actor es pareja a la de un solista: potenciar la dialéctica entre él y la orquesta; aunque el actor no canta, declama con vigor. La fuerza de la palabra hablada en ocho lenguas (español, latín, portugués, inglés, etc), la temática, la disposición escénica, generan una producción en suma interesante.

Al parecer, José Zárate se resiste a conformar su música sólo como un arte temporal, inclinándose a conferir a sus producciones las esencias de un arte espacial, con el relieve y la perspectiva propios de la pintura, la escultura, la arquitectura. De ahí la densidad de sus cromatismos armónicos y la dinámica y notable textura de sus vigorosas pinceladas musicales.