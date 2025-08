Alfredo Gómez-Caro: «La Iglesia no se queda el dinero; lo devuelve multiplicado a la sociedad»

Casi cuatro de cada diez españoles siguen sin marcar ninguna opción en las casillas que destina un 0,7% de la cuota íntegra de la declaración de la renta a fines de interés social o al sostenimiento económico de la Iglesia Católica. Al no hacerlo esta cantidad pasa a alimentar los Presupuestos Generales del Estado para fines generales.

Este gesto fiscal para muchos indiferente cobra para otros una importancia significativa. Bien lo sabe Alfredo Gómez-Caro. Natural de la localidad toledana de Yepes, Gómez-Caro es sacerdote de la diócesis de Toledo desde el año 2015. Seseña, Consuegra y su actual parroquia en Talavera de la Reina han sido sus destinos pastorales.

Además de miembro de la Comisión de Transparencia y Sostenimiento de la Archidiócesis de Toledo, Gómez-Caro es presentador del programa 'Toledo Xtantos', espacio de Canal Diocesano cuyo objetivo es dar a conocer la misión de la Iglesia a través de la experiencia 'testimonial' de sus invitados.

—¿De dónde nace la campaña '105xTantos'?

La iniciativa nace con la campaña nacional 'Xtantos'. El año pasado ya se hizo una acción significativa con un autobús que llevó a personas que no sabían a dónde iba el dinero que la Iglesia recibe a través de esa casilla a conocer distintos proyectos. Visitaron lugares como Toledo, Guadalajara, Madrid o Valladolid, entre otros. Con la continuidad de esa campaña de publicidad, este año la Conferencia Episcopal ha dado un paso más. Si antes fue una ruta nacional, ahora se ha planteado replicarla a nivel local, dentro de cada diócesis. Es decir, una ruta similar, pero en tu propio entorno. La campaña publicitaria se grabó en Valladolid, con un autobús urbano que recogía a personas que no marcaban la X o que desconocían su destino y las llevaba a visitar obras reales financiadas con esos fondos. A partir del buen resultado de esa experiencia nacional, se decidió crear una versión local para reforzar la campaña desde las diócesis.

—¿Dónde pueden consultarse los informes de cómo se gastan los fondos?

—Es tan sencillo como adentrarse en la memoria que hace la Iglesia a nivel nacional, que presenta siempre en diciembre y en la página de Transparencia de la diócesis de Toledo. Ahí aparece reflejado el dinero que recibimos y a dónde va dirigido.

—¿Ha habido ya un incremento en la provincia de Toledo o Talavera tras la edición 2025?

—No tenemos constancia aún porque el gobierno español nos facilita siempre los datos 'a posteriori'. Cierto es que se prevé un aumento, puesto que llevamos con un aumento progresivo durante todos los años.

—¿Qué papel juega la Iglesia -especialmente en Toledo y Talavera- en iniciativas sociales como el proyecto Línea 105xTanto?

—En la provincia de Toledo, la Iglesia es la única institución que mantiene albergues abiertos al público, algo que la administración pública no hace. Se localizan en los diez municipios más importantes, y todo esto es posible gracias a la X de la declaración de la renta.

Ahora se habla mucho del problema de la vivienda y todos los partidos políticos lo incorporan en sus discursos. Sin embargo, desde la Diócesis de Toledo, a través de Cáritas, llevamos más de 15 años trabajando en esta línea. Desde mucho antes de que esto estuviera en la agenda política, ya estábamos construyendo y ofreciendo viviendas sociales a personas vulnerables. Vimos el problema con anticipación y actuamos.

Otro aspecto en el que trabajamos, y que también está en el marco de este proyecto '105xTanto', es el cuidado digno de nuestros sacerdotes mayores. Muchos de ellos han vivido toda su vida en soledad pastoral, y cuando llega la jubilación, ya no tienen familia directa o esta también está envejecida. En Talavera de la Reina, por ejemplo, contamos con una residencia para sacerdotes donde son cuidados con respeto y cariño.

«En muchos pueblos cierran los bancos, las escuelas, los supermercados... pero la Iglesia sigue ahí»

Y luego está el ámbito rural, tan olvidado por las instituciones. En muchos pueblos cierran los bancos, las escuelas, los supermercados... pero la Iglesia sigue ahí. Hay un sacerdote presente cada día, acompañando a la comunidad.

Por eso, iniciativas como la Línea '105xTanto' visibilizan todo este trabajo que la Iglesia viene haciendo desde hace décadas, en silencio pero con eficacia.

—¿Cuánta gente hay detrás de la campaña '105xtantos'?

—Detrás de todo esto hay voluntarios comprometidos. Hace tres años se creó en nuestra diócesis la Comisión de Transparencia y Sostenimiento, impulsada por la Conferencia Episcopal. En Toledo, la preside el obispo auxiliar, Francisco César García Magán, y está formada por expertos en economía, comunicación, derecho y análisis de datos. Todos colaboran de forma altruista, como es el caso de periodistas, publicistas, abogados o especialistas en big data.

—¿Cuál cree que es el motivo por el que número de contribuyentes que no marcan la casilla de la X es superior al de los que sí lo hacen?

—Desconocimiento. Mucha gente no sabe qué se hace con el dinero de la X, y por eso lanzamos esta campaña: para mostrar con transparencia que ese dinero sostiene albergues, seminarios, parroquias rurales, obras sociales y mucho más.

También hay quien piensa que la Iglesia recibe dinero directamente de los Presupuestos Generales del Estado, y eso no es cierto. La Iglesia no tiene una partida fija del Estado, solo recibe ayudas puntuales, por ejemplo, para rehabilitar bienes culturales como templos o ermitas, y solo si las administraciones lo consideran oportuno. El sueldo de los sacerdotes, por ejemplo, no lo paga el Estado, sale de la X y de otras aportaciones voluntarias, como donativos o ingresos por turismo religioso.

«Antes de que se incluyera en la agenda política, la Iglesia ya ofrecía viviendas sociales»

Y lo más importante: la X es un gesto libre y democrático. A diferencia de otras instituciones que reciben dinero público sin preguntar, aquí cada persona puede decidir si quiere que el 0,7% de sus impuestos -sin pagar más- vaya a la Iglesia.

—¿De dónde se mantienen la mayoría de las fiestas o de la tradición cultural? Si no hubiera Semana Santa, o Navidad, ¿qué habría? ¿Qué uniría a los pueblos? ¿De dónde sale ese dinero? El dinero de la casilla de la Iglesia, entre otras cosas, responde todas las cuestiones anteriores.

Además, todo esto apoya la economía local. Las celebraciones religiosas mueven el turismo, el comercio, la hostelería… Se estima que hasta un 4-5% del Producto Interior Bruto (PIB) se vincula indirectamente a actividades culturales impulsadas por la Iglesia. Y luego está lo social: Cáritas está presente en todos los pueblos de la diócesis, y también en hospitales y cárceles. Ahí donde el sistema no llega, la Iglesia está.

Marcar la X cubre estas necesidades y muchas más, porque la Iglesia no se queda el dinero; lo devuelve multiplicado a la sociedad.