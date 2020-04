La Selectividad será los días 6, 7 y 8 de julio y las clases no se retomarán

La Selectividad se celebrará en Castilla-La Mancha los día 6, 7 y 8 de julio. Así lo ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una comparecencia celebrada este domingo, en la que ha dejado claro también que será «prácticamente imposible» recuperar las clases presenciales en las aulas de la región ante la grave crisis del coronavirus. Ha anunciado también que esta semana se tomarán decisiones «sustanciales» sobre cómo plantear el final del curso y la forma de evaluar, un sistema que será «facilitador»

La Prueba de Bachillerato de Acceso a la Universidad se celebrará de una manera atenuante, aunque «esto no quiere decir que se vayan a regalar las notas», pero se va a tener en cuenta que «de esta crisis no pueden salir perdiendo los chicos que están estudiando en condiciones de confinamiento que eran inimaginables» y se tratará de evitar que no se ponga en peligro la expectativa universitaria de estos alumnos.