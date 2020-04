La Junta repartirá más de 22 millones de mascarillas para afrontar la «fase de convivencia»

VALLE SÁNCHEZ TOLEDO Actualizado: 12/04/2020 21:09h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, compareció este domingo por la tarde en una rueda de prensa virtual con un semblante más relajado que otros días y aportando un discurso más esperanzador. Lo hizo después de la ya tradicional reunión mantenida con otros presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la crisis del coronavirus y se centró en dos aspectos: la que llamó «fase de convivencia» con el Covid-19 y la «operación despegue», que se va a realizar gracias al acuerdo alcanzado esta semana en la Unión Europea con el que, según dijo, «podemos respirar.

Hizo varios anuncios. El primero será para afrontar esa etapa de convivencia con el coronavirus y consiste en la adquisición de más de 22 millones de mascarillas de uso quirúrgico que van a llegar a todos los ciudadanos de la región, un asunto que se aprobará el martes en el Consejo de Gobierno. Tendrán prioridad los sanitarios y las residencias de mayores, pero también llegarán a los ciudadanos, que las recibirán, incluso, en sus domicilios.

Explicó, no obstante, que este reparto de mascarillas, que se va a coordinar con los ayuntamientos, no trata de suplir la compra que pueda hacer cada uno porque todo «esfuerzo» de cara a la adquisición de mascarillas que pueda realizar cada ciudadano, «será necesario».

García-Page aprovechó para despejar dudas a la comunidad educativa de Castilla-La Mancha, aunque en los próximos días se explicará el asunto de una manera más profunda. No obstante, adelantó que la Selectividad se celebrará en Castilla-La Manch a los día 6, 7 y 8 de julio y dejó claro también que será «prácticamente imposible» recuperar las clases presenciales en las aulas de la región. Será esta semana cuando se anuncien decisiones «sustanciales» sobre cómo plantear el final del curso y la forma de evaluar, un sistema que, según adelantó, será «facilitador»

El presidente autonómico se mostró también muy confiado en que gracias al acuerdo con la Unión Europa se va a poder comenzar pronto con la «operación despegue». «Va a venir dinero para ayudar a autónomos y empresas», por lo que invitó a todos «a intentar gestionar este caudal económico que viene de Europa de la forma más consensuada posible, con unidad ideológica, social y sin ruido». Reconoció que hace solo diez días «estaba temblando por si Europa nos iba a dejar tirados», pero, ahora, «se puede respirar porque sabemos que nos va a ayudar paliar los efectos de la crisis. Europa se ha mojado», dijo.

Para comenzar a trabajar con fuerza, García-Page adelantó también que el Gobierno de Castilla-La Mancha no tendrá vacaciones este año porque para la recuperación «no hay tiempo que perder».

Sobre el pacto anunciado a nivel nacional se mostró totalmente a favor. «No sé si será fácil un pacto en España y si todo el mundo va a ser capaz de interponer los intereses generales a los particulares», pero «es necesario, se llame de la manera que se llame». «Como presidente de la región voy a apoyar que haya un pacto nacional, un pacto de mínimos; hay que estar de acuerdo en el blindaje de los servicios esenciales y de nuestra posición ante Europa que nos permita afrontar esta crisis «mejor que otros países en el mundo» y advirtió que con esta crisis del coronavirus «a alguno se le tendrán que quitar las ganas de discutir la identidad colectiva de España como pueblo».

«No distraernos con el ruido»

Asimismo, García-Page señaló que, en este contexto, «todo el mundo tiene un papel, los que estamos al pie del cañón, no distraernos con el ruido, y a los que hacen ruido, intentar minimizarlo». En este sentido, valoró que «las instituciones están respondiendo» pero advirtió «que, para llegar a acuerdos, todo el mundo tiene que poner de su parte, porque aquí no hay éxito que apuntarse, no hay éxito ninguno», indicó.

Page destacó también, como aspecto positivo, que el material comienza a no faltar en España, algo que no era tan evidente hace diez días. «Estamos respirando», dijo y volvió a elogiar a los profesionales sanitarios que «se están dejando la piel».

El jefe del Ejecutivo regional destacó también el comportamiento ejemplar de la sociedad española y subrayó las mejorías «evidentes» en todos los indicadores sanitarios, «porque el esfuerzo de todos está atendiendo a resultados en el número de personas que llegan a las urgencias», o el de ingresos. A este respecto, García-Page reconoció a la sociedad su capacidad de «sacrificarse individual, familiar y colectivamente».