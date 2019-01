Núñez asegura que 1.870 empresas han huido en dos años de la región Son los peores datos de destrucción empresarial de los últimos tiempos», ha afirmado el presidente regional del PP en la clausura de la cumbre nacional de Nuevas Generaciones

Paco Núñez ha dibujado este domingo una crítica situación económica de la región durante la clausura de la Conferencia de Presidentes Autonómicos de Nuevas Generaciones que se celebró en Toledo. El presidente del PP de Castilla-La Mancha aseguró que, con el actual gobierno regional, «cierran cada vez más empresas», puesto que 757 cerraron en 2017 y 1.013 en el año 2018, unos datos que evidencian la «huida de empresas».

En el acto, en la que también participó el presidente nacional de la organización juvenil, Diego Gago; el presidente provincial del PP de Toledo, José Julián Gregorio, y la portavoz del PP de Castilla-La Mancha y candidata a la Alcaldía de Toledo, Claudia Alonso, Núñez desveló que ayer se conocieron «los peores datos de destrucción empresarial de los últimos tiempos: 756 empresas cerraron en 2017 y 1.013 han cerrado en el año 2018, un 28 % más», unos datos que «evidencian una huida de empresas, que es producto de la nefasta política de Page y Podemos, de la subida de impuestos a la que someten los gobiernos de Sánchez y Page a los empresarios y del abandono de las políticas de competitividad e inversión». «Producto, en definitiva, de la desidia, de la dejadez de este presidente ya amortizado, que forma parte del pasado, que es Emiliano García-Page», añadió Núñez, que denunció que «hoy en Castilla-La Mancha tenemos déficit de ideas, de energía, de pasión, de sentimiento y déficit de trabajo por parte del Gobierno de Page y Podemos». Afirmó que en mayo habrá «un cambio de Gobierno en Castilla-La Mancha que permitirá que la gente joven, los autónomos y los empresarios vean cómo nos apoyamos en ellos y llevamos a cabo las propuestas que nos están trasladando».

Son, según dijo, propuestas que «también son del PP, como la bajada de impuestos, la mejora de la competitividad con Madrid, la bajada de las tasas burocráticas en el mundo rural y el tipo impositivo, o que seamos capaces de, a través de la declaración de la renta, generar inversiones activas que permitan hacer más atractivo montar un negocio en el mundo rural».

El PP, según Núñez, está trabajando «de la mano de empresarios, autónomos y pequeñas y medianas empresas para desarrollar el futuro de esta tierra y para que vuelva la alegría, la competitividad, el empleo, para que vuelva, en definitiva, esa capacidad de esta tierra de estar a la vanguardia y ser referente», manifestó, por último, el líder de los populares castellano-manchegos.

Por su parte, Claudia Alonso afirmó que tiene muy claro que lo que quiere para Toledo es que sea una ciudad joven y «hablar de una ciudad joven, es hablar de una ciudad moderna y con oportunidades, donde todos se sientan contentos porque se le ofrece la posibilidad de trabajar, participar y de desarrollarse». La candidata del PPa la Alcaldía de Toledo destacó que no quiere los jóvenes tengan que marcharse a otros lugares porque no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda, estudios o trabajo, «Una ciudad sin sus jóvenes es una ciudad muerta porque no tiene futuro», dijo.

«Políticas jóvenes»

Para la dirigente popular es fundamental que en las «políticas jóvenes» se hable de medioambiente, porque «hablar de medioambiente es hablar de juventud y lo mismo con las políticas de urbanismo, de movilidad, sostenibilidad, empleo, educación o servicios sociales, en todas ellas es imprescindible que estén presentes los jóvenes toledanos», por lo que Alonso, les pidió que «sean protagonistas del futuro y de la construcción de la ciudad de Toledo». Y también animó a todos los jóvenes de Nuevas Generaciones que sigan siendo la organización juvenil de referencia en toda España, en Castilla-La Mancha y en la ciudad de Toledo.