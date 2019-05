ENTREVISTA Esteban Paños: «Hablaré con todos, pero sin dar un paso atrás en derechos» El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Toledo dice a ABC que Toledo necesita un cambio de rumbo, un alcalde valiente con un proyecto ambicioso de ciudad. Y advierte que él está listo para lideralo

No se sale del discurso oficial, ni se moja sobre posibles pactos tras el 26M. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Toledo,Esteban Paños, insiste en que hablará «con todos los que hagan propuestas dentro del marco de la Constitución», pero avisa que no está dispuesto a dar «ni un paso atrás» en derechos e igualdad. En la cabeza y el corazón de este fotógrafo -que llegó a la política desde el mundo asociativo- está el futuro de sus tres hijas y su sueño ahora es convertirse en el próximo alcalde de la capital regional.

Dice que se presenta para cambiar las cosas tras cuatro años de «mucho ruido y pocas nueces» que no han solucionado los grandes problemas que arrastra Toledo desde hace tiempo.

Por desgracia, estos días tengo que contestar las mismas preguntas que hace cuatro años: bolseo, hospital, movilidad, POM, generación de empresas, Polígono Industrial, de la despoblación del Casco, de la Vega Baja, del río, del amianto, de la cohesión de la ciudad... No se ha resuelto ningún problema de calado en estos cuatro años.

¿En qué ha fallado, a su juicio, el equipo de gobierno?

Se ha hecho gestión del día a día, pero no se ha dado el impulso que necesita Toledo. Hace falta una persona valiente, capaz de llegar al consenso con todos los grupos, de hacer las reformas que la ciudad necesita, como aprobar un POM que nos va a decir hacia dónde debemos crecer, cuánta vivienda vamos a necesitar o cómo nos vamos a mover por la ciudad.

Llevan años hablando del POM y está en todos los programas.

¿Por qué no lo han hecho? ¿Se están riendo de la gente? El empresario que viene a la ciudad a instalarse, que pone dinero para generar empleo y riqueza, no tiene un minuto que perder. Y tienen que tener seguridad jurídica y saber qué terrenos, dónde, por dónde van a llegar las mercancías y no puede encontrarse a las nueve de la mañana la carretera del Polígono colapsada de tráfico.

Precisamente de eso se habla esos días, de los problemas de tráfico que se van a producir cuando se abra el nuevo hospital

¡A nadie se le ocurre empezar la casa por el tejado! Cuando uno planifica y ordena, debería pensar, por ejemplo, en las comunicaciones y en que el Polígono es uno de los barrios más poblados. Parece que nadie lo pensó. Me parece estupendo que construyan el nuevo hospital porque el actual está obsoleto, pero cuando se dio licencia no se pensó en la movilidad. No planificaron cómo vamos a llegar, cómo vamos a salir. Va a ser muy grande el volumen de población que se va a desplazar al Polígono

Otro viejo asunto, la Vega Baja. ¿Qué le parece la nueva senda que se está construyendo?

Un parche más en una estructura que no tiene plan. Hay que poner en valor Vega Baja y, para ello, necesitamos un plan. Si no se puede excavar pueden levantarse parques o instalaciones deportivas, que son tan necesarias en la ciudad, para cohesionar barrios como Santa Teresa, Fábrica de Armas, Palomarejos, San Pedro el Verde. La zona es ahora un secarral y ahora dicen que están haciendo una senda de moreras. Y eso ¿en base a qué plan?, ¿en qué estructura? Al final, seguimos con anuncios e infraestructuras que no responden a las necesidades.

Pese a su tono vehemente con la gestión de Tolón, la legislatura ha sido tranquila, incluso respaldaron sus presupuestos.

Creo que hay que iniciar procesos de cambios, igual hay gente que les gusta que insultes y grites, pero eso no va con nosotros, esto va de trabajo, de esfuerzo y oposición responsable, crítica y constructiva. La gente está cansada del «y tú más», de que se critique por criticar sin hacer propuestas. Hemos presentado cerca de 60 mociones y nos ha aprobado 40, pero se han dejado 25 sin ejecutar, más de la mitad. Y eso es duro para un gobierno porque le estás sacando colores.

¿En qué les ha fallado el gobierno municipal?

En muchas cosas. Presentamos una iniciativa sobre el fomento y uso de la bicicleta en la ciudad y los de Ganemos, los adalides de una ciudad más sana, más saludable, nos dijeron que sí, pero no han hecho nada; no han ejecutado el famoso carril-bici entre Santa Bárbara y el Polígono. Dijeron que iban a hacer más participativa la concesión de subvenciones para no politizar el tejido asociativo y se siguen adjudicando de manera directa, con convenios.

Agilizar la burocracia es uno de sus objetivos, ¿no?

La gente no puede morirse en la burocracia de una administración lenta para abrir una empresa. He sido autónomo y sé que no tienes tiempo que perder, no tienes un minuto. Llevamos en un nuestro programa la agilización los trámites burocráticos para que se pueda abrir una empresa en 24 horas, para que venir a emprender a la ciudad de Toledo sea una maravilla y no sientas que hay un montón de baches y escalones burocráticos.

El empleo es otro de los ejes de todos los programas municipales, pero ¿qué puede hacer el Ayuntamiento?

No es nada difícil generar empleo desde el Ayuntamiento. Hay que eliminar trabas burocráticas a las empresas, hacer la ciudad fiscalmente atractiva para que sea rentable instalarse aquí y, sobre todo, poner suelo industrial a su disposición. Y no se ha hecho nada en estos cuatro años. ¿Pueden decirme qué mejoras se han hecho en el Polígono? Tiene que tener mejores accesos, mejoras tecnológicas, más seguridad, iluminación... Tenemos mucho por hacer para crear empleo desde el Ayuntamiento.

«Me da la risa que hayan anunciado esta semana la reanudación de las obras del Quixote Crea. Hay que vigilar con esmero al que lleva el lapicero en elecciones»

¿Qué propone Ciudadanos para el Casco y su despoblación?

Hemos planteado crear una mesa por el turismo en la ciudad donde estemos todos: hosteleros, vecinos, empresarios, guías, empresas turísticas... Hay que sentarse a hablar porque es un motor económico, pero queremos que sea de calidad y, además, que conviva con la vida en el Casco. En Ciudadanos no queremos un parque temático, no queremos morir de éxito, como Venecia. Tenemos que hacer que sea atractivo vivir en el Casco, tiene que haber comercio de proximidad y el Ayuntamiento tiene que preocuparse de dar ayudas, dar facilidades a los emprendedores que quieran instalarse allí y dar subvenciones y ayudas a la viviendas de uso residencial.

¿Cómo se explica que el Hospitalito del Rey siga cerrado? Han aprobado ustedes varias mociones estos años en los plenos para su apertura.

No lo entiende nadie. Es una infraestructrura necesaria para revitalizar el Casco y es buena para las personas mayores que viven en el Casco y va a generar una serie de redes de servicio. ¿Qué hace un espacio vacío al lado la catedral? Está hecho, solo falta voluntad política para poder abrirlo y no la han tenido ni el PSOE en la Comunidad autónoma, ni el PSOE en el Ayuntamiento.

La Junta ha anunciado este semana la reanudación de las obras del Quixote Crea. ¿Qué le parece?

Me da la risa. Hay que vigilar con esmero al que lleva el lapicero en elecciones porque ahora todo son promesas y promesas. Primero me tienen que explicar qué es lo que van a hacer allí. En el Ayuntamiento también nos tienen que explicar cómo se han gastado el dinero en proyectos como las obras de la plaza de la Estación de Autobuses, una solanera donde no hay ni una fuente y donde es fácil confundir el suelo con los bancos, que no tienen ni reposabrazos. Ciudadanos no quiere más proyectos urbanísticos que no respondan a necesidades reales para los vecinos, hay que hablar y consensuar.

Ahora todo el mundo está hablando de pactos. Hay cinco partidos que tienen posibilidades de entrar en el Ayuntamiento. Parece que tendrá que negociar mucho la próxima Corporación.

Creo que la ciudad, la región, el país, necesita personas de consenso que sean capaces de llegar a acuerdos con todos para que la ciudad avance. Se necesitan personas que se den la mano y que no se tiren trastos a la cabeza, personas capaces de apostar por las necesidades de los vecinos y mirar por la ciudad. Vamos a respetar lo que digan los vecinos y, a partir de ahí, hablaremos en base a proyectos, no a sillones, sobre las necesidades reales que tenga la ciudad.

¿Se ve como alcalde tras el 26M?

Yo salgo a ganar y estaría encantado de ser el alcalde de la ciudad y que en las elecciones de 2023 no se hablara del bolseo, del POM, del amianto o del hospital. Me gustaría que hubiéramos avanzado.

¿Qué opina de sus rivales?

En lo personal, no tengo queja de ninguno. Todos han sido compañeros y debemos seguir siéndolo porque es lo que nos piden los vecinos, que seamos personas de consenso e intentar empujar el carro en la misma dirección. No he tenido ningún problema con nadie, a todos los considero buenas personas, capaces de trabajar.

¿Podría hablar con todos?

¡Ya hablo con todos! Nos mandamos mensajes, preguntamos por la familia... puedo coincidir o no pero respeto al trabajo de mis rivales, pero esto no va de personas, va de proyectos, de equipos, de grupos.

Pero, mójese. ¿Milagros Tolón o Claudia Alonso?

Prefiero a Esteban Paños.

¿Conoce al candidato de Vox, Alberto Romero?

-Coincidí con él día del Valle y después nos hemos visto en algún acto y nos hemos saludado.

¿También podría hablar con él?

Tengo la obligación de hablar con todas las personas que vengan a ayudar a construir esta ciudad, siempre que hagan propuestas dentro del marco de la Constitución. Eso sí, no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás en derechos, en igualdad, en feminismo, en derechos de los trabajadores y en todo lo que nos ha costado tanto tiempo construir.

¿Y de Txema Fernández, de Unidas Podemos? ¿Qué opina de él?

Su mujer ha sido compañera de trabajo en el Archivo. Me parece también una buena persona, que viene a dar su tiempo a trabajar por la ciudad, desde un grupo que, eso sí, tiene muy pocas cosas en común con Ciudadanos.