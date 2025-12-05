Suscribete a
Agricultura no descarta que el brote de peste porcina de Barcelona saliese de un laboratorio
Los 'whatsapps' de Pradas revelan que el equipo de Mazón sabía que había un muerto por la dana cuatro horas antes de la alerta

Paco Núñez alerta del «momento crítico» de España por «el ataque al poder judicial y la cesión ante el independentismo»

El PP de Castilla-La Mancha ha celebrado este viernes el foro 'En defensa de la Constitución', durante el que ha entregado el II Premio de los Valores Constitucionales al periodista Paco Rosell

Núñez pide a Page que utilice su influencia para «echar a Sánchez»

Paco Núñez con el periodista Paco Rosell, a quien ha entregado el premio Antonio Fernández-Galiano
Paco Núñez con el periodista Paco Rosell, a quien ha entregado el premio
Mercedes Vega

Toledo

Un día antes del 47 aniversario de la Constitución Española, el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha celebrado en Toledo un foro para hablar de la Carta Magna. 'En defensa de la Constitución', y en esta marco el presidente regional del PP, Paco Núñez, ... ha alertado a los asistentes del «momento crítico» que vive España.

