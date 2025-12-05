Paco Núñez alerta del «momento crítico» de España por «el ataque al poder judicial y la cesión ante el independentismo»

Un día antes del 47 aniversario de la Constitución Española, el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha celebrado en Toledo un foro para hablar de la Carta Magna. 'En defensa de la Constitución', y en esta marco el presidente regional del PP, Paco Núñez, ... ha alertado a los asistentes del «momento crítico» que vive España.

Según el líder regional del PP, en los últimos meses estamos asistiendo «a un verdadero ataque a la separación de poderes, y a un peligroso y nulo respeto a la independencia del poder judicial y la cesión permanente ante el independentismo. El permanente cuestionamiento a los jueces, el perverso abuso que el Gobierno de Sánchez ha hecho de la Fiscalía demuestran que quienes ahora ocupan el poder ejecutivo, no son más que soldados de fortuna impulsores de un César de ocasión que pretende imponer una dictadura constitucional«, ha dicho Paco Núñez para clausurar el acto.

Y ha aprovechado el acto para decir que en el PP no lo van a permitir. «Esta imposición de una dictadura constitucional y un cambio de las voluntades encubierto en la propia Constitución, no lo vamos a permitir y el Partido Popular lo va a dar la vuelta«, ha agregado Núñez

En opinión de Paco Núñez, el autogobierno (permitido por el artículo octavo de la Constitución, donde se recoge la creación de las comunidades autónomas y estatutos propios para dichos territorios), «debe de utilizarse para hacer posible la convivencia de las dos voluntades, la singular y la plural, para que podamos crecer de manera conjunta y de manera solidaria». El líder regional del PP ha recordado además que la Constitución consagra derechos y deberes fundamentales, «marca claramente nuestro sistema parlamentario y refiere un poder judicial independiente o un Tribunal Constitucional garante de estos derechos».

La Constitución es un pacto político y un pacto social, una apuesta colectiva por convivir como españoles, distintos, diversos, pero con una puerta clara y abierta hacia una democracia y hacia un marco de libertades, un proyecto de convivencia, ha detallado Paco Núñez. «Estoy convencido de que la Constituciónnecesita que le insuflemos después de estos 47 años una buena dosis del espíritu perdido«, ha subrayado.