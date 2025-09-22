Las lluvias del último año hidrológico en el Segura fueron 57 litros por encima del promedio del último lustro La Confederación ha aprobado un desembalse de 268 hectómetros cúbicos para el año 2025-2026

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha aprobado este lunes un desembalse de 268 hectómetros cúbicos para el año hidrológico 2025-2026, que arranca el próximo 1 de octubre, según ha informado en un comunicado.

La precipitación media real en el año hidrológico que concluye este mes ha sido de 355 litros por metro cuadrado, unos 191 por encima de la registrada en el mismo periodo del año hidrológico anterior. Además, la cantidad se sitúa unos 57 litros por metro cuadrado por encima del promedio de los últimos cinco años y unos 45 litros respecto a los últimos 10 años.

En cuanto a la distribución de las lluvias en el territorio, la Confederación destaca que se ha observado una mayor concentración en las subcuencas de la cabecera del río Segura, de los afluentes por su margen derecha, en la cabecera del Guadalentín y en la zona litoral.