A qué hora es el encendido de luces de Navidad de Toledo hoy y dónde están las calles iluminadas, mercadillos y los belenes

Toledo se prepara para brillar como nunca con el encendido oficial de la Navidad, que tendrá lugar este viernes 21 de noviembre, a las 18:30 horas en la plaza de Zocodover. Será el pistoletazo de salida a una programación que este año ... llega con más espectáculos, más espacios decorados y más de 1.100.000 puntos LED, unos 100.000 más que el año pasado

Belenes: fechas y ubicaciones

Los tradicionales belenes de la ciudad abrirán sus puertas el viernes 12 de diciembre en:

Santo Domingo el Real

Archivo Municipal

Casas Consistoriales

Plaza de Zocodover, donde este año se estrenará un belén gracias a la colaboración de Puy du Fou España

Pregón, conciertos y actividades destacadas

El pregón de Navidad será el jueves 18 de diciembre a las 19:00 horas en el Teatro de Rojas.

Entre los eventos culturales más esperados destacan:

Dial Únicos (10 de diciembre)

María Toledo (28 de diciembre)

Luz Casal (2 de enero)

Regresa el Circo de la Navidad al Polígono

El sábado 20 de diciembre la pista de hielo acogerá una exhibición de patinaje artístico, mientras que los más pequeños podrán disfrutar de un innovador espectáculo protagonizado por el Grinch, preparado para sembrar su mal humor… hasta que los niños consigan convencerle de la magia de la Navidad.

Más iluminación que nunca

La ciudad estrena este año un gran despliegue lumínico, con 193 arcos, 393 motivos decorativos y nuevos elementos 3D. Entre las novedades más llamativas:

Espectáculo de iluminación del Puente de Alcántara, cada media hora

Show renovado de la Bola de Zocodover

Un gran oso navideño en Azucaica

Ampliación de luces en Reyes Católicos y avenida de Barber

Photocall «Sigue la Estrella de Toledo» en Puerta del Vado

Parque de las Hadas en Recaredo, «más luminoso que nunca»

Mercadillos y puentes engalanados

Toledo contará con cuatro mercadillos navideños, todos con imagen renovada:

Plaza del Ayuntamiento

Zocodover

Puente de San Martín

Puente de Alcántara, que este año se llena de puestos y decoración especial

El concejal José Vicente García-Toledano también anunció la llegada del primer Heraldo Navideño, que recorrerá la ciudad el 3 de enero desde Zocodover hasta el Ayuntamiento, acompañado por la compañía ETE y la Agrupación Musical Cautivo.

Citas tradicionales

31 de diciembre: Carrera de San Silvestre

1 de enero: Concierto de Año Nuevo

5 de enero: Cabalgata de Reyes, que partirá a las 18:30 desde la avenida de Portugal, seguirá por Barber y Reconquista y finalizará en la Puerta de Bisagra, donde el alcalde Carlos Velázquez recibirá a Sus Majestades de Oriente.

Un mes para disfrutar

La pista de hielo, «que luce como nunca», seguirá siendo uno de los puntos más concurridos de la Navidad toledana, con un gran esfuerzo técnico para mantener el hielo en condiciones óptimas.

Con todas estas novedades y más de un millón de luces encendidas, Toledo inaugura este viernes unas fiestas que prometen ser las más brillantes y completas de los últimos años, consolidándose como uno de los grandes destinos navideños del país.