El Gobierno de Castilla-La Mancha asegura estar al día con los cribados de cáncer en Talavera

El director general de Salud Pública, Joaquín Torres, ha informado de que la Dirección General de Salud Pública y la Consejería de Sanidad «está ya al día» con los cribados de cáncer en Talavera de la Reina, después de haber realizado las mamografías ... a las 3.000 mujeres que estaban pendientes de ella en el mes de noviembre.

«En realidad solo habían quedado pendientes 2.300 mujeres, pero hemos hecho una recaptación de la población de mujeres que no habían asistido a la oferta anterior», ha explicado a preguntas de los medios en una rueda de prensa donde ha hecho un balance de la gripe en la región.

En este sentido, Torres ha asegurado que todas ya tienen los resultados y las derivaciones a los hospitales, que son escasas, para completar el estudio complementario. «No había decenas, solo había muy pocas y, mirando las series de otras regiones, el porcentaje de impacto de los BI-RADS 4 son menores que incluso otras series que hemos encontrado históricas».

Por otro lado, ha afirmado tener una perspectiva de mejorar incluso «las predicciones que había con la población a la que le teníamos que realizar la mamografía en el mes de diciembre».

«Estamos al día. Hemos cumplido el compromiso que teníamos y, afortunadamente, son pocas mujeres las que se han detectado y han sido derivadas para seguir el estudio complementario necesario y darles respuesta terapéutica en la medida de lo que nos encontremos», ha concluido el director general de Salud Pública.