Diagnósticos de cáncer «sin comunicar», esperas «desorbitadas» y personal «agotado», críticas sanitarias de Núñez en Castilla-La Mancha

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha repasado algunos de los frentes que a su juicio no representan una buena acción de Gobierno de Emiliano García-Page en la Comunidad Autínoma, con especial énfasis en el capítulo sanitario, ... un ámbito en situación «vergonzosa«.

En entrevista con Europa Press y en su enumeración de ejemplos de mala praxis en el ámbito de la sanidad, ha citado, por ejemplo, que «haya diagnósticos de cáncer que no han sido comunicados«; unas listas de espera »desorbitadas, desbocadas como no las ha habido nunca en la región«; o unos profesionales »absolutamente agotados«.

Entiende que la plantilla de sanitarios lleva «diez años de mentiras» de García-Page en torno a la recuperación de la carrera profesional sanitaria, algo que, tal y como ha vuelto a incidir, acabará por recuperar él mismo en su primer Consejo de Gobierno si es que llega a ser presidente de la Comunidad Autónoma.

«¿Y por qué está la sanidad así? Porque García-Page pasa de todo», asegura el líder de la oposición, que ha recuperado la polémica por el cierre de la clínica a cargo de los cribados de cáncer de mama en Talavera de la Reina, una situación ante la que, considera, «cualquier consejero de Sanidad ya habría dimitido o habría sido cesado».

El panorama en cuanto a la gestión sanitaria ha llegado a este punto, según Núñez, porque «el proyecto político de García-Page ya no pasa por Castilla-La Mancha», algo que «ya se nota».

«Le da igual que Castilla-La Mancha pierda permanentemente oportunidades, no tiene ambición, no tiene ilusión, no tiene liderazgo», ha descrito Paco Núñez.

Con todo, espera que el socialista Emiliano García-Page sea el candidato a la Presidencia de la región en el año 2027, ya que considera que será la forma en la que tenga que someter su gestión ante las urnas y la ciudadanía. «Espero que lo sea y que dé cuenta de su gestión«.