Diagnósticos de cáncer «sin comunicar», esperas «desorbitadas» y personal «agotado», críticas sanitarias de Núñez en Castilla-La Mancha

Espera que Page sea el candidato al que tenga que enfrentarse en 2027: «Que dé cuenta en las urnas de su gestión»EXtrabajadores de la clínica de Talavera: «Citábamos a 60 mujeres al día con cinco minutos para cada mamografía»

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez
El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha repasado algunos de los frentes que a su juicio no representan una buena acción de Gobierno de Emiliano García-Page en la Comunidad Autínoma, con especial énfasis en el capítulo sanitario, ... un ámbito en situación «vergonzosa«.

