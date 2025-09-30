La Fundación Soliss y CIEES ponen en marcha un itinerario de FP dual para personas en situación de vulnerabilidad

Las fundaciones Soliss y CIEES han puesto en marcha un nuevo itinerario de formación profesional dual dirigido a personas con especiales dificultades de acceso al empleo por razones de discapacidad u otros factores de vulnerabilidad o exclusión social.

El curso, denominado 'Operaciones Básicas de Pisos en Alojamientos', tiene una duración de 240 horas, repartidas en 120 de formación teórica y otras 120 de capacitación práctica en entornos laborales ordinarios. Para ello, se cuenta con la colaboración de ocho empresas del sector hostelero y turístico de la provincia de Toledo.

En esta edición participan doce personas procedentes de distintas localidades de la provincia, lo que supone una oportunidad real de adquirir experiencia y competencias ajustadas a las demandas del mercado laboral.

Con el objetivo de conocer de primera mano la experiencia del alumnado, el presidente de Fundación CIEES, Andrés Martínez, y el director de Fundación Soliss, César María Duro, visitaron el aula en la que se desarrolla esta acción formativa.

Este itinerario forma parte del proyecto Futurempleo, que busca dotar a las personas participantes de competencias técnicas y personales que aumenten sus posibilidades de éxito en el acceso al mercado laboral. Se presta especial atención a personas con discapacidad intelectual y/o psíquica, con el fin de garantizar su desarrollo profesional y su plena inclusión en la sociedad.

«La formación dual, herramienta de inclusión»

Durante la visita, Andrés Martínez subrayó que «este programa es una muestra de cómo la formación dual puede convertirse en una auténtica herramienta de inclusión, ya que permite a las personas adquirir competencias en contextos reales de trabajo, aumentando su confianza y su empleabilidad».

Por su parte, César María Duro destacó la importancia de la alianza entre ambas entidades. «Desde Fundación Soliss apostamos por proyectos que generen un impacto directo en las personas y en el territorio. Nuestra alianza con Fundación CIEES y, por extensión, con el Grupo de Entidades Sociales CECAP, es una garantía de que el apoyo se traduce en oportunidades reales de empleo e inclusión social».

Con iniciativas como esta, Fundación CIEES -herramienta organizacional del Grupo de Entidades Sociales CECAP- y Fundación Soliss refuerzan su compromiso con la formación, la inclusión y la igualdad de oportunidades en Castilla-La Mancha.