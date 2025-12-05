Castilla-La Mancha roza el pleno en la gestión de los fondos europeos

Suscribete a
José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente del Gobierno autonómico
J. Guayerbas

Toledo

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha detallado el avance de la gestión de los fondos europeos en la región tras presidir en el Palacio de Fuensalida en Toledo la reunión de la comisión regional que hace este seguimiento. Como avanzó, ... el Ejecutivo autonómico ha comprometido ya el 90% de los 1.408 millones de euros asignados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). «Nueve de cada diez euros están ya comprometidos», subrayó, a través de líneas de ayuda, licitaciones, contratos y procesos de contratación de personal.

