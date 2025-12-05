Castilla-La Mancha roza el pleno en la gestión de los fondos europeos

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha detallado el avance de la gestión de los fondos europeos en la región tras presidir en el Palacio de Fuensalida en Toledo la reunión de la comisión regional que hace este seguimiento. Como avanzó, ... el Ejecutivo autonómico ha comprometido ya el 90% de los 1.408 millones de euros asignados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). «Nueve de cada diez euros están ya comprometidos», subrayó, a través de líneas de ayuda, licitaciones, contratos y procesos de contratación de personal.

La gestión de estos recursos ha supuesto la tramitación de 45.806 expedientes administrativos, que han llegado a 858 municipios, el 93% del total. Aunque aún restan seis meses de plazo, el vicepresidente aseguró que el ritmo de ejecución permitirá alcanzar prácticamente el 100% antes del 30 de junio.

Entre los principales hitos, Martínez Guijarro destacó la creación de 11.000 plazas de Formación Profesional en centros educativos de toda la región, así como 3.600 nuevas plazas del ciclo educativo de 0 a 3 años en 150 municipios de menos de 2.000 habitantes.

En materia de sostenibilidad, precisó que se han instalado 115 MW de energía fotovoltaica en tejados de la comunidad, equivalentes a un gran parque solar distribuido en edificios públicos.

Asimismo, se han rehabilitado energéticamente 12.000 viviendas y se han concedido ayudas para la adquisición de 7.000 vehículos eléctricos o híbridos enchufables, junto con la instalación de 3.500 puntos de recarga. En total, estas actuaciones han beneficiado a casi 47.000 personas.

Pequeñas empresas y desarrollo rural

El vicepresidente quiso subrayar que el 51% de los expedientes se han destinado a micropymes y pymes, frente al 10% dirigido a grandes empresas, desmontando así la idea de que los fondos europeos se concentran en grandes corporaciones. El 14% de las ayudas ha llegado a familias y el 8% a fundaciones.

Martínez Guijarro informó también sobre el avance del Programa de Desarrollo Rural (Feader), dotado con 2.037 millones de euros, cuya ejecución prevé alcanzar el 98,5% antes del 31 de diciembre. En cuanto al Feder y al Fondo Social Europeo, cuyo marco se extiende hasta 2029, Castilla-La Mancha tiene ya comprometido cerca del 50%.

En conjunto, sumando MRR, Feader, Feder y Fondo Social Europeo, la comunidad está gestionando 3.556 millones de euros en fondos europeos. El vicepresidente insistió en la importancia de las negociaciones del nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE, que condicionará la llegada de recursos esenciales para políticas públicas e infraestructuras.

«Podemos felicitarnos», concluyó, destacando que estos fondos han llegado a 868 municipios y han supuesto «una inversión extendida por toda Castilla-La Mancha, especialmente destinada a las pequeñas empresas y a las familias de la región».