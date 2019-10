El expresidente de la Real Federación Española de Caza encabezará la lista de Vox en Guadalajara Abascal arropará al candidato en un mitin el próximo viernes y Mariscal, Chamorro, Vélez y Lomana repetirán encabezando las otras provincias

Vox ya tiene perfiladas sus cinco candidaturas al Congreso de los Diputados por Castilla-La Mancha de cara a la cita electoral del próximo 10 de noviembre, incluyendo como novedad al cabeza de cartel por Guadalajara, que será el expresidente de la Real Federación Española de Caza, Ángel López Maraver, quien ya figurara en la lista del partido en los últimos comicios europeos.

De esta manera, López Maraver viene a suplir a Antonio de Miguel, que consiguió acta como concejal en la capital alcarreña en las elecciones municipales del mes de mayo. En el resto de provincias, Vox mantiene los mismos puestos de salida. De esta forma, Manuel Mariscal y Ricardo Chamorro defenderán los dos escaños que el partido consiguió por las provincias de Toledo y de Ciudad Real, e Iván Vélez y Rafa Sánchez Lomana lo volverán a intentar en las circunscripciones de Cuenca y Albacete, respectivamente.

Con este plantel, tal y como aseguran fuentes del partido a Europa Press, la intención pasa por mejorar los resultados del pasado 28 de abril y alcanzar representación en todas las provincias. En este sentido, recuerdan que en Guadalajara se quedaron a 3.295 votos; en Cuenca a 4.556; y en Albacete a 3.493. Por esa razón, el presidente del partido, Santiago Abascal, acentuará su presencia en las cinco provincias, empezando por un gran acto el próximo viernes, 11 de octubre, en la capital alcarreña, cita que servirá para presentar a Ángel López Maraver como candidato.

El presidente de Vox Toledo, Daniel Arias, ha explicado a Europa Press que el trabajo pasa ahora por intentar «volver a ilusionar» el electorado y demostrar que el partido es «una alternativa real para gobernar». «Seguimos teniendo una masa social detrás muy importante y lo demuestran los datos, porque cada vez hay más afiliados en Castilla-La Mancha», ha asegurado, insistiendo en que la expectativa electoral es «muy buena».

Arias ha puesto el acento en el «excelente trabajo» que, a su juicio, han hecho los dos diputados del partido por la región, ya que tanto Manuel Mariscal como Ricardo Chamorro «han elevado muchas propuestas en el Congreso y se han recorrido sus provincias, preocupándose por sus problemas y planteando soluciones reales».

Sobre los episodios de dimisiones de cargos de Vox que se han sucedido en las últimas semanas, ha afirmado que se trata de «cuestiones personales». «Cada uno tiene sus circunstancias, y cada uno está donde quiere estar. Si la gente cree en el proyecto y se siente identificado, bien, si no lo están y se van, no importa, el partido goza de buena salud, y no empeorará porque la gente se vaya», ha concluido.