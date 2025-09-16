Los Reyes viajan a Egipto, país clave en las negociaciones sobre Gaza

Los Reyes inician hoy su primer viaje de Estado en lo que va de año. Don Felipe y Doña Letizia aterrizarán esta tarde en Egipto para una visita que busca estrechar los lazos con el principal aliado de España en el mundo árabe en un contexto de máxima tensión. La cita, que comenzará en El Cairo y terminará Luxor, incluye encuentros con el presidente Abdelfatá al Sisi y con representantes de la comunidad hispana, y se produce en un momento de inestabilidad en la región por el conflicto en Gaza, donde Egipto desempeña un papel clave como facilitador de las negociaciones entre Hamas e Israel. La visita de los Reyes pretende proyectar el compromiso de España con la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región, al tiempo que refuerza la imagen de nuestro país como socio fiable en el Mediterráneo.

Se trata del primer viaje de Estado de los Reyes a Egipto y el primero que realizan al país del Nilo. La última vez que los Reyes lo visitaron fue hace diecisiete años, cuando en 2008 Don Juan Carlos y Doña Sofía estuvieron allí. En aquella ocasión, los padres de Felipe VI culminaron una serie de viajes al máximo nivel que habían comenzado en 1977 y 1997. Ahora, la visita se enmarca en el nivel de «asociación estratégica» que España y Egipto formalizaron el pasado mes de febrero, cuando el presidente Al Sisi fue recibido en Madrid y los Reyes ofrecieron un almuerzo en el Palacio Real en su honor. En aquel encuentro se acordaron tres declaraciones conjuntas –sobre asociación estratégica, cooperación internacional y regional y desarrollo sostenible en África– y cuatro memorandos de entendimiento en materia de migración, infraestructuras, turismo y cooperación económica.

La agenda de esta visita de Estado, en la que acompañará a los Reyes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, va a ser muy intensa. Arrancará esta tarde en El Cairo con un encuentro con la colectividad española residente en el país, que ronda el millar de personas. El miércoles, los Reyes serán recibidos oficialmente por el presidente Al Sisi y la primera dama Entissar Amer en el Palacio Al-Ittihadiya, antiguo hotel Heliópolis convertido en sede presidencial en 1958. La ceremonia de bienvenida incluirá honores militares y dará paso a una reunión bilateral en la que se abordará tanto la relación entre los dos países como la situación en Gaza, así como la cooperación en materia de seguridad, migración y energía.

Felipe VI mantendrá también reuniones con el presidente de la Cámara de Representantes, Hanafy El-Gabali, y con el presidente del Senado, Abdel Wahab Abdel Razek, reforzando así el componente institucional de la visita.

Uno de los hitos económicos de la agenda será el Foro Empresarial España-Egipto, que el Rey inaugurará el jueves por la mañana. Este encuentro reunirá a representantes de empresas de ambos países en sectores clave como transporte, energía, gestión del agua y construcción. España cuenta con compañías punteras que ya participan en proyectos estratégicos como la ampliación del metro de El Cairo, y Egipto busca atraer inversión extranjera para modernizar sus infraestructuras y desarrollar energías renovables. El foro se presenta así como una oportunidad para dinamizar las relaciones económicas y abrir nuevas puertas en áreas estratégicas, incluida la defensa. Ese mismo día, Felipe VI se reunirá con el primer ministro Mostafá Madbuli y con el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, en la sede de esta organización que agrupa a los 22 países árabes, subrayando la dimensión diplomática y regional del viaje.

La Reina Letizia desarrollará en paralelo un programa de carácter social y cultural. Visitará la Fundación Sultán en la Ciudad de los Muertos, un inmenso cementerio islámico donde viven miles de personas entre sepulturas y mausoleos, una visita que busca poner el foco en la cooperación educativa y sanitaria en entornos vulnerables.

La segunda etapa del viaje llevará a los Reyes a Luxor, epicentro arqueológico del país y donde España tiene una presencia destacada desde hace seis décadas. En 1960, cuando la construcción de la presa de Asuán amenazaba con inundar el patrimonio de la región de Nubia –al sur del país–, Egipto y la Unesco solicitaron ayuda internacional y España respondió enviando equipos de rescate. Como muestra de gratitud, Egipto donó a nuestro país el madrileño templo de Debod. Desde entonces, España ha mantenido una intensa actividad arqueológica en la región, donde en la actualidad cuenta con catorce misiones en activo.

Los Reyes visitarán en Luxor el Museo local, donde se exhiben piezas excavadas por equipos españoles, y recorrerán el célebre templo de Hatshepsut, cuya iluminación ha sido realizada por una empresa española y los Reyes inaugurarán. Recorrerán varias tumbas del Valle de los Reyes –iluminadas también por tecnología española–, y conocerán de cerca proyectos como el célebre Proyecto Djehuty, en el que investigadores nacionales llevan 25 años trabajando. Esta parte de la visita supone un reconocimiento al papel de la arqueología española en la conservación del patrimonio egipcio.

La visita concluirá el viernes, tras una jornada centrada en el componente cultural y científico. Pese a la invitación de Al Sisi para que los Reyes asistieran a la inauguración del Gran Museo Egipcio, esta aún no se celebrará al no haberse fijado fecha definitiva.