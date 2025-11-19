Cobertura especial de ABC por los 50 años de la restauración de la Monarquía en España

ABC ha comenzado a ofrecer una cobertura especial con motivo de los 50 años de la restauración de la Monarquía, que se cumplen este sábado 22 de noviembre. Aquel día de 1975, Don Juan Carlos fue proclamado Rey de España en el Congreso de ... los Diputados y se inició entonces un carrera veloz que propició que en poco más de mil días se alcanzara la democracia.

De aquellos primeros meses de la Transición ponen voz y recuerdos Ana Curra, David Summers, Ángel Antonio Herrera y Victoria Vera en un programa especial de una hora de duración que ya puede verse en la web de ABC. Rememoran una época irrepetible –«una explosión» llegan a decir– a ojos de unos jóvenes que empezaban a coquetear con la libertad.

PROGRAMA ESPECIAL Los recuerdos de la generación que aprendió a vivir en libertad: de las cartas bomba al destape y la movida Chapu Apaolaza Victoria Vera, Ángel Antonio Herrera, David Summers y Ana Curra rememoran aquella época irrepetible que vivieron de jóvenes

«La Transición fue un nuevo comienzo para el país, un gran momento histórico: monarquía democrática, Estado autonómico, régimen de libertades... España recuperó su lugar en el mundo», escribe Juan Pablo Fusi, miembro de la Real Academia de la Historia, en la primera de una serie de Terceras, titulada 'La Monarquía como solución', para conmemorar la efeméride. Una ventana a la que también se asomarán en los próximos días Guy Sorman, Luis María Cazorla, Maurizio Serra, Felipe Fernández-Armesto, Michael Ignatieff, Jorge Freire, Javier Santamarta, César Antonio Molina y Julián Quirós.

Coinciden todos ellos en el papel fundamental de la Monarquía como vertebrador de España. Una realidad que plasma el redactor de ABC Manuel V. Villatoro en el detallado repaso histórico de cómo la Corona se ha convertido desde siglos en elemento de estabilidad, de integración territorial y de centralización. Su reportaje, disponible ya en nuestra web, forma parte del suplemento '50 años de Monarquía' que se entregará este sábado con el periódico del día. Cuarenta páginas en las que se pone el foco en los 1.133 días que transcurrieron entre la proclamación del Rey Juan Carlos hasta la entrada en vigor de la Constitución, el 29 de diciembre de 1978, con su publicación en el BOE. Cuarenta páginas que llevan las firmas de Alfonso J. Ussía, Jordi Canal, Daniel Berzosa, Pedro García Cuartango, Angie Calero, Ana Sánchez...

Dos de los autores de 'Cuéntame cómo pasó' han recreado para ABC cómo cambió aquella sociedad y lo han plasmado en una serie de tres guiones

Mención especial merece la narrativa visual digital –que también tiene traslación al suplemento del sábado– sobre 'La España que fuimos y hoy no reconocerías', un minucioso trabajo en el que Israel Viana y Laura Albor repasan cómo hemos cambiado en estos cincuenta años.

Y para ponerle color a los años de la Transición, ABC ha propuesto a Jacobo Delgado y Curro Royo, cuatro de las manos de las que salió 'Cuéntame cómo pasó', imaginar cómo cambió la sociedad en aquellos mil días. De aquel desafío han salido tres guiones, con los leones del Congreso de los Diputados Daoiz y Velarde como protagonistas, que podrán leerse desde este jueves en la web.

Si hay un símbolo que represente a la Monarquía es la corona. La del Reino de España carece de piedras preciosas, ni siquiera es de oro, pero tiene una historia que merece ser contada desde todos los ángulos, y no en el sentido figurado, a través de una narrativa visual que podrá verse este fin de semana en la web.