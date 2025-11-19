Suscribete a
Cobertura especial de ABC por los 50 años de la restauración de la Monarquía en España

Un suplemento de 40 páginas el sábado completará la oferta editorial, que incluye una serie de Terceras y una potente apuesta audiovisual en la web

ABC ha reunido a cuatro de aquellos jóvenes de la Transición en un programa especial de una hora, moderado por el periodista Chapu Apaolaza. En la imagen, David Summers, Ana Curra, Ángel Antonio Herrera y Victoria Vera.
ABC ha reunido a cuatro de aquellos jóvenes de la Transición en un programa especial de una hora, moderado por el periodista Chapu Apaolaza. En la imagen, David Summers, Ana Curra, Ángel Antonio Herrera y Victoria Vera. matías nieto

ABC ha comenzado a ofrecer una cobertura especial con motivo de los 50 años de la restauración de la Monarquía, que se cumplen este sábado 22 de noviembre. Aquel día de 1975, Don Juan Carlos fue proclamado Rey de España en el Congreso de ... los Diputados y se inició entonces un carrera veloz que propició que en poco más de mil días se alcanzara la democracia.

