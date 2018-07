Armengol, a favor de debatir un referéndum entre República y Monarquía tras visitar al Rey Picornell dice que Don Felipe le ha dicho que «está dispuesto a tender puentes en Cataluña y a hablar con las partes que estén dispuestas»

El Rey ha recibido este lunes a las autoridades baleares en el Palacio Real de La Almudaina de Palma de Mallorca. La primera ha sido la presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, que a la salida de la audiencia ha comparecido ante la prensa en el Patio de Armas. Los periodistas le pidieron su opinión sobre el referéndum que piden MES y Podemos entre Monarquía y República, y Armengol respondió: «Yo estoy a favor de que en el Parlamento se debata de todo. Luego ya nos posicionaremos».

Después de Armengol, Don Felipe recibió al presidente del Parlamento Balear, Baltasar Picornell, quien dijo que había hablado con el Rey, entre otras cuestiones, de Cataluña y que Don Felipe le había dicho que «él está dispuesto a tender puentes, que es difícil porque hay muchos partidos que son reticentes a ello» y que el Rey «está intentando hablar con las partes que están dispuestas a tender puentes», insistió.

Picornell no se pronunció sobre la proposición no de ley que van a presentar MES y Podemos en el Parlamento en la que piden un referéndum entre Monarquía y República. «Yo me he enterado ahora mismo», afirmó, como tratando de eludir este asunto. Picornell tampoco acudirá este año a la recepción que ofrecerán los Reyes a la sociedad balear porque estará de viaje. El año pasado no pudo porque tenía una celebración personal. «Tenemos derecho a una semanita de descanso», ha afirmado el presidente del Parlamento balear.

Igual que el año pasado, Picornell acudió a la audiencia con su larga melena sobre los hombros, unos vaqueros rotos y unas zapatillas deportivas. No llevaba corbata. Curiosamente, a un par de periodistas que intentaron acceder a La Almudaina sin chaqueta y sin corbata se les pidió que se cambiaran para acceder al recinto. De hecho, en las previsiones que la Casa del Rey envía a la prensa se recuerda que «es indispensable la chaqueta y la corbata» para cubrir actos en el interior del Palacio de La Almudaina.

Armengol calificó la audiencia con el Rey de «reunión cordial» y destacó que Don Felipe conoce perfectamente la situación de la isla, que está creciendo económicamente por encima de la media española, afirmó. La presidenta del Gobierno balear también habló con el Rey de la apertura de los jardines de Marivent y los cambios en el Gobierno de España -por este orden lo relató-. En opinión de Armengol, estos cambios han supuesto «un clima diferente de diálogo». Ya son «cuatro los ministros que nos han visitado en un mes», señaló la presidenta autonómica y «la capacidad de interlocución con el Gobierno actual ha mejorado sensiblemente».

A continuación, Don Felipe recibió al alcalde de Palma de Mallorca, Antoni Noguera, y el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, a quienes ya conoce de encuentros anteriores.

También Miquel Enseñat se mostró partidario del referéndum sobre Monarquía y República. «No hay nada más democrático que un referéndum», argumentó y comparó esta consulta con las que hacía «cuando era alcalde mi pueblo». Además, dijo que él no pudo votar la Constitución porque «tenía ocho años» en 1978. Enseñat tampoco asistirá a la recepción que los Reyes ofrecerán el viernes. «No, porque estaré fuera de Mallorca. Tenía un viaje planificado con mi pareja y, si no voy, me cuesta el divorcio. Y lo suyo es para siempre, pero lo mío es circunstancial».

Precisamente hoy, tras las audiencias, las formaciones MÉS por Mallorca y Podemos presentarán en rueda de prensa una proposición no de ley conjunta instando a la celebración de un referéndum en España «para escoger entre monarquía o república». La citada propuesta podría ser debatida en un pleno extraordinario del Parlamento balear durante el próximo mes de agosto o bien ya en septiembre, cuando se reanude el periodo de sesiones. Dicha proposición no prosperará en ningún caso en la Cámara regional, ya que se opondrán a ella no sólo los partidos de la oposición —el PP, Cs y Proposta per les Illes (PI)—, sino también el PSOE. Cabe recordar que la presidenta de la Comunidad, la socialista Francina Armengol, gobierna en esta legislatura junto con MÉS por Mallorca, además de contar con el apoyo parlamentario de MÉS por Menorca y Podemos.