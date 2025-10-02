SUCESOS
Rescatado en estado grave un hombre al sufrir un ahogamiento incompleto en Playa de Troya, en Tenerife
Fue rescatado por los socorristas en la tarde de ayer miércoles
Laura Bautista
Las Palmas de Gran Canaria
Un hombre de 79 años ha sido rescatado y se encuentra en estado grave tras sufrir un ahogamiento incompleto en Playa de Troya, en Adeje (Tenerife).
El aviso se recibió en la tarde de ayer miércoles cuando los socorristas alertaron de que habían rescatado ... del mar a un hombre que precisaba asistencia sanitaria, por lo que hasta la zona se ha trasladado personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Un vez en la zona, el personal comprobó que el afectado presentaba síntomas de ahogamiento incompleto de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Hospiten Sur.
En el lugar del incidente también se personaron efectivos de Policía Local, que se encargaron de instruir el atestado correspondiente.
