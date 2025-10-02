Suscribete a
Rescatado en estado grave un hombre al sufrir un ahogamiento incompleto en Playa de Troya, en Tenerife

Fue rescatado por los socorristas en la tarde de ayer miércoles

Playa de Troya
Playa de Troya AYTO ADEJE

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 79 años ha sido rescatado y se encuentra en estado grave tras sufrir un ahogamiento incompleto en Playa de Troya, en Adeje (Tenerife).

El aviso se recibió en la tarde de ayer miércoles cuando los socorristas alertaron de que habían rescatado ... del mar a un hombre que precisaba asistencia sanitaria, por lo que hasta la zona se ha trasladado personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

