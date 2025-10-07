Suscribete a
ABC Premium
Directo
Los bomberos buscan a tres hombres y una mujer entre los escombros

VIOLENCIA DE GÉNERO

Medio centenar de mujeres y niños tuvieron que huir de su hogar por violencia de género en septiembre en Canarias

Se realizaron 169 activaciones y se movilizaron 1.007 recursos policiales y 93 sanitarios

ervicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género del 112 Canarias
ervicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género del 112 Canarias ICI

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias tuvo que alojar de emergencia a 29 mujeres y sus 19 hijas e hijos en los recursos que financia con los cabildos al tener que abandonar el hogar de urgencia para alejarse de su maltratador durante el mes de ... septiembre. Además, se generaron 169 activaciones de los dispositivos de emergencia para mujeres agredidas de las islas (DEMA) y durante el mencionado mes se movilizaron 1.007 recursos policiales y 93 sanitarios.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app