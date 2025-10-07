Medio centenar de mujeres y niños tuvieron que huir de su hogar por violencia de género en septiembre en Canarias

El Gobierno de Canarias tuvo que alojar de emergencia a 29 mujeres y sus 19 hijas e hijos en los recursos que financia con los cabildos al tener que abandonar el hogar de urgencia para alejarse de su maltratador durante el mes de ... septiembre. Además, se generaron 169 activaciones de los dispositivos de emergencia para mujeres agredidas de las islas (DEMA) y durante el mencionado mes se movilizaron 1.007 recursos policiales y 93 sanitarios.

En los nueve primeros meses del año, el servicio de violencia de género del 112, que es financiado por el ICI, registró 13.885 alertas, lo que supone un 7% más que en el mismo periodo del año pasado. En el análisis anual, septiembre ha alcanzado el mayor porcentaje de llamadas de emergencia respecto al total recibido en ese mes, un 60,4% (1.038 llamadas de un total de 1.719 alertas recibidas en septiembre). Las llamadas de emergencia son calificadas así porque el servicio entiende que la situación supone un peligro inminente para la mujer que está siendo agredida por un hombre.

Durante el mes de septiembre, el 45% de las alertas fueron realizadas por la propia agredida, el 24% por alertantes accidentales, el 15% por una institución y el 6% por familiares. En la gran mayoría de las llamadas el agresor fue la pareja (833) o la expareja (434), pero también se registraron agresiones realizadas por hijos (72), desconocidos (36), hermanos (31) o padres (12).

En cuanto al tipo de violencias, un 4% fueron violencias físicas con agresión sexual, 55 alertas que obligaron a activar los centros de crisis en 24 ocasiones. El 43 % (741) se referían a violencias físicas, y un 39% (671) a violencias no físicas (psicológicas, económicas). El resto fueron de consulta o coordinación.

Por edades, el mayor número de alertas se produjeron en casos en los que la víctima tiene entre 36 y 55 años (347 alertas), seguidas de las de 18 a 35 años (294 alertas) y las de 56 a 75 años (110). Respecto a los grupos de edad más vulnerables, 21 eran menores de 18 años y 11 mujeres eran mayores de 76 años.

Por islas, el mayor volumen de llamadas se registró en las islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife.