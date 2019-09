Los complejos equilibrios internos de Nueva Canarias

El PSOE ha forzado el adelanto electoral de las generales a noviembre por su incapacidad para llegar a acuerdos. En las islas, su socio preferencial era Nueva Canarias (NC). La celebración de los comicios ha dado como resultado que NC haya pactado con Coalición Canaria (CC). Los primeros mantienen un acuerdo regional de gobierno con los socialistas.

En Fuerteventura, Blas Acosta (PSOE), pidió a su partido repetir una alianza electoral con NC mientras que el senador regional y líder del PP, Asier Antona, no ha descartado este lunes que Román Rodríguez sea presidente del Ejecutivo antes de 2023. Sería por una alianza entre CC, NC y PP.

Los cambios en la estrategia de NC ha provocado la salida del partido de Faneque Hernández y la exsenadora María José López, que iba en la lista al Senado por Gran Canaria para el 10N.

El fundador de NC y vicepresidente regional del Gobierno de Canrias, Román Rodríguez, ha asegurado este lunes que la alianza electoral suscrita por su partido con CC se debatió en dos ejecutivas nacionales de la formación que dirige y se aprobó con una única abstención. Fuentes conocedoras de ese acuerdo apuntan que el dirigente Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, se fue de la sesión antes de ser votada.

Rodríguez ha recalcado que en su partido «las cosas se debaten y se deciden en sus órganos, que es lo que se ha hecho en esta ocasión, concretamente en dos ejecutivas nacionales monográficas».

En Cope Canarias el coordinador territorial de NC, Luis Campos, dijo este lunes que «toda decisión que no sea ir a las elecciones en solitario es controvertida. Sabíamos que iba a haber discrepancias y respetamos todas las decisiones». «Morales ha sido claro en todo este proceso», dijo Campos. «Pero la decisión fue aprobada por la ejecutiva nacional», apuntó Campos.

El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, ha afirmado este lunes que la documentación para que su formación y NC concurran conjuntamente al Congreso y al Senado en las próximas elecciones generales del 10 de noviembre ha provocado debates internos en ambas formaciones. «Ha traído debate y, por lo tanto, hay dudas razonables», dijo este lunes Barragán.

El factor Errejón en Canarias

El líder de Roque Aguayro, Antonio Morales, apostó este septiembre por una alianza con Más País, el partido liderado por Íñigo Errejón. En las islas el partido de Errejón irá asociado a Equo. Desde Más País se ha achacado a discrepancias internas en NC no haber llegado a acuerdo alguno.

Barragán: leña a Morales

Para Barragán CC se «ha apostado por esta unidad o confluencia de acción», de ahí que se va a «continuar trabajando para que sea un éxito». El líder de CC afirmó que «no es normal» que después de que los órganos de un partido se pronuncien, alguien «lleve fuera» dicho debate porque se cuestionó «¿De qué vale tener una discusión en un órgano soberano de la organización?», se preguntó.

Autoexclusión

Rodríguez ha manifestado que en esos dos encuentros y de la oportuna iscusión, «en la que opinó quien quiso lo que quiso», NC ha tomado la decisión de concurrir con CC en las próximas elecciones generales «con una sola abstención y sin ningún voto en contra», y por unanimidad, en lo que respecta a la confección de las listas electorales.

Sobre la dimisión de sus cargos orgánicos que ya ha comunicado a la formación la exsenadora por Gran Canaria María José López, por su disconformidad con esta decisión, y las críticas que sobre la misma ha manifestado también Antonio Morales, Rodríguez ha insistido en decir que «NC respeta a todo el mundo».

«Quien quiera participar, participa, y quien no quiera no. Es propio de la democracia que la gente acepte responsabilidades o n», ha referido además de considerar que esta alianza no afectará al pacto de gobierno regional vigente en Canarias, como tampoco lo hizo con las anteriores pactos electorales que ha firmado NC con otras formaciones.