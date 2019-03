Canarias exporta el conocimiento del café de Agaete

Canarias acoge el «II Specialty Coffee Campus, que se celebra desde este fin de semana al cinco de marzo, acoge en Gran Canaria a algunos de los mayores expertos en cafédel mundo. La Finca Los Castaños se convierte en un espacio académico para ofrecer la oportunidad unica de vivir y aprender sobre la segunda bebida más consumida, de mano de expertos como Sasa Sestic (World Barista Champion 2015), Alexandru Niculae (World Roaster Champions 2016), Javier García (Spanish Barista Champion 2009) y Kim Ossemblok (3o World Cup Taster Championship 2012 y autor de Al grano).

En el II Specialty Coffee Campus, orientado a profesionales (baristas, empresarios de cafeterias, jefes de equipo, entre otros) y apasionados del cafe, se trata de tecnicas para tostar cafe, «El metodo ADN Espresso», tecnicas de Latte Art, cocteles con cafe, la figura del barista y los efectos saludables del cafe, entre otros temas. Los asistentes viviran la experiencia de recoger cafe, apreciar las variedades, el secado y un abanico de actividades que solo pueden desarrollarse en una plantacion.

De otro, en Tenerife, el Restaurante Jaxana invita hasta el 8 de marzo a pasear por cualquier calle de los doce países que componen su viaje panasiático: sus olores, la música y los sorprendentes sabores de un Street Food Market, en su evento Eating Asia. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Abona organiza en su sede, ubicada en el Porís de Abona, un Exposición Internacional sobre «“El Arte y el Vino, como forma de transformación de los sentimientos».

En Los Realesjos, Pedro Rodríguez Dios organiza en su Taller un Curso de Nuevas Tendencias en Pastelería que permitirá a los asistentes aprender a utilizar trucos y productos para aquellos postres en los que se aplican técnicas para la realización de efectos como rocas.

En Nielsen Restaurante se celebra Carnaval en el Callejón del Combate de la capital chicharrera, con su habitual servicio a la carta y un menú especial de barra de pintxos el domingo, con motivo de la celebración del Carnaval de Día.

Richard Díaz, obtuvo el primer premio del Concurso Joven Promesa de la Gastronomía, celebrado en el marco de la «Feria Gran Canaria Me Gusta», un certamen a cuya final también llegó otra alumna de Hecansa, estudiante de primer curso, Pino González.

La alumna de Hecansa, Nieves María Cabrera, es finalista del VII Premio Promesas de la Alta Cocina de Le Cordon Bleu de madrid. La estudiante competirá con otros nueve jóvenes el once de abril en la sede de este centro de formación culinaria en Madrid. Hecansa empleó a cerca de 600 profesionales en diferentes empresas turísticas y de restauración durante el año 2018, , incluyendo a sus alumnos y exalumnos, a través de su Agencia de Colocación Hecansa. Desde esta semana las técnicas culinarias con el chef Víctor Suárez, exalumno y propietario del Restaurante Haydée

En La Orovata, Cuvée Enoteca organiza una Cata Comentada de Tintos del Sur, en la que Iván Frías –propietario y técnico de la Bodega Vinos Vera de la Fuente– dará a conocer los tintos elaborados en esta bodega adscrita a la DO Abona y situada en Fasnia, sur de Tenerife, con viñedos desde 250 a 850 metros sobre el nivel del mar.

Concebido como una iniciativa anual, el proyecto pretende hacer ver el trabajo de las mujeres canarias en diferentes ámbitos de la gastronomía y la igualdad. El libro homónimo se nutre de un productor o una productora canaria junto a una cocinera acompañada de un chef. No se trata de un libro de recetas al uso, sino que se divide en entrantes, primeros, segundos con productos canarios y la historia de cada uno de ellos a través de la raíz, la tradición, la evolución y la vanguardia.

En el marco del Inspirational Chef Program el cocinero Tim Boury protagonizará dos cenas muy especiales. La primera tendrá lugar el 5 de marzo en el restaurante Maresía by Hnos. Padrón -quienes cuentan con una estrella Michelin y dos Soles Repsol en su restaurante El Rincón de Juan Carlos-, junto con el chef Mario González, jefe de Cocina del Maresía y su equipo. La segunda cena se celebrará el día siguiente, 6 de marzo, en el restaurante Nikkei San Hô. En esta ocasión, el chef Tim Boury trabajará junto con el chef Jaime Palmar en cuya trayectoria están restaurantes de renombre como como Kazan, Naiko o Kabuki.

Desde La Salmantina quieren transmitir a sus clientes y amigos su pesar por tener que irse, pero el tiempo es inexorable y ha llegado la hora de acabar con este proyecto para dedicarse a un más que merecido descanso. Manuel Pascual quiere agradecer todos estos años, que serán muy difíciles de borrar del corazón y memoria: «se me hace difícil acabar por la emoción que me embarga, y porque en cierta manera siento que rompo el hilo que nos une a todos ustedes. Gracias y hasta siempre», apunta en una emocionante nota de despedida.

Aquel primer sueño -en palabras de Manuel Pascual, fundador y propietario junto a su esposa María del Carmen– pronto se convirtió en «hermosas realidades» que han sido su clientela durante 27 años, contribuyendo con su fidelidad a que llegaran hasta aquí. Atrás queda el recuerdo de todos aquellos que se fueron y tienen bien presentes en su memoria. No en vano, en La Salmantina han visto crecer a niños - que hoy son la tercera generación de clientes -, y han atendido cumpleaños, celebraciones familiares, Navidades y, en definitiva, han sido partícipes de las alegrías de sus clientes que son, al fin y al cabo, las suyas.

Dónde saber más en coctelería

Atelier Cocktail Bar, ubicado en la octava planta del galardonado Hotel Bohemia Suites & Spa y Top 10 en la categoría «Mejor Cocktail bar de Hotel de Europa 2018» (Tales of the Cocktail) apuesta fuertemente por la organización de eventos de coctelería internacionales en los que no solo disfrutar de las propuestas de los «top» del «bartending» internacional a través de guest bartendings sino, también, ofreciendo Masterclasses gratuitas de la mano de grandes profesionales del sector.

Los días 7, 8 y 9 de marzo visitará Atelier Cocktail Bar el reconocido mixólogo Paul Tvaroh, propietario del cocktail bar «Lounge Bohemia» (Londres), un speakeasy totalmente único en su concepto y uno de los más secretos de la ciudad. Es un espacio en el que Tvaroh ha creado un ambiente íntimo y creativo, demuestra que hoy en día los cocktails no solo se beben sino, también, son toda una experiencia. A Tvaroh no le gusta hablar de «mixología molecular» sino de «mixología manipulativa» porque, en sus palabras, «se trata de manipular la apariencia y textura tradicional de los tragos».

Durante 3 días este «maestro de la coctelería manipulativa» hará viajar al corazón de nuestra madre tierra con «Nature with Hendrick’s», un menú degustación de 6 cocktails creado especialmente para esta ocasión y que representa el repertorio de LB, especializado en el uso de diferentes técnicas de la cocina modernista y su aplicación en la preparación de cocktails, aportándoles a cada uno una textura diferente y utilizando un método de preparación distinto.